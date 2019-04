Anticipazioni Trono Classico, Angela in lacrime dopo lite con Giulia: il gesto di Maria

Anticipazioni Uomini e Donne, nuovo scontro tra Angela e Giulia!

Angela Nasti e Giulia Cavaglia litigano a Uomini e Donne da due puntate! Le anticipazioni del Trono Classico di oggi ci forniscono gli ultimi aggiornamenti dallo studio, che vedremo in onda nelle prossime settimane. Angela non ha portato nessuno in esterna perché nessuno dei suoi corteggiatori l’ha difesa durante la lite con Giulia della scorsa registrazione. I ragazzi erano bene o male tutti d’accordo sul fatto che non fosse il caso di intromettersi in una discussione fra due ragazze. A questo punto, Giulia e Angela hanno ricominciato a litigare! Angela ha detto a Giulia che non è partita da lei la storia del sentirsi superiore e più bella, ma che è stata tirata fuori da Giulia stessa. Quest’ultima ovviamente la pensava in modo opposto.

Anticipazioni Trono Classico, Angela in lacrime in studio: il gesto di Maria

Secondo Giulia, Angela si è messa da sola su un piedistallo e spesso ha detto di essere migliore di lei. Angela è scoppiata a piangere ancora una volta e non avrebbe voluto mostrare le sue lacrime in televisione. Notando la sua rabbia, Maria De Filippi le ha proposto di tagliare le scene in cui piange e di non mandarle quindi in onda. Nel tentativo di consolarla le ha anche raccontato che Giulia stessa in passato è stata criticata e oggi, invece, viene apprezzata un po’ di più. In tutto questo, Alessio ha detto di non averla difesa perché pensa che nella discussione in questione Angela non avesse affatto ragione! Ha giustificato i comportamenti della tronista con la sua giovane età. Ma cosa è successo invece nel trono di Giulia Cavaglia? Proseguiamo le anticipazioni di Uomini e Donne proprio con lei.

Uomini e Donne anticipazioni, Giulia manda via Manuel e preferisce stare con Giulio

Giulia ha eliminato Alessandro ed è uscita in esterna con Giulio, Manuel e Flavio. Mentre era in esterna con Giulio, e stavano molto bene insieme al punto che lei ha chiesto di spegnere le telecamere, Manuel è arrivato per chiederle di parlare. Giulia lo ha mandato via per ben due volte, perché non trovava corretto lasciare Giulio per andare con lui. Manuel si è risentito di questo e non si è presentato poi in esterna. In studio Giulia e Manuel hanno discusso (proprio quello che più spaventava il corteggiatore), come riportato dal Vicolo delle News. Anche con Flavio l’esterna è andata bene, c’è molta attrazione fra loro, ma il corteggiatore non l’ha baciata. In studio Flavio ha trovato l’appoggio di Lorenzo Riccardi, che poco dopo ha rivelato di aver sentito Giulia in settimana! Cos’altro è successo? Leggete un po’ perché Natalia è scoppiata a piangere in studio…