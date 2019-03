Uomini e Donne, Manuel Galiano si confessa: “Ecco cosa mi spaventa di Giulia”

Trono Classico, Manuel Galiano si racconta: il rapporto con Giulia Cavaglia

Manuel Galiano ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del rapporto nato a Uomini e Donne con la tronista Giulia Cavaglia. Manuel ha prima di tutto detto di essere contento di come sta andando la conoscenza con Giulia: “Non mi aspettavo andasse così tra di noi e in così poco tempo. Spero che il cerchio dei suoi pretendenti si stringa il prima possibile”. E poi ha risposto alla critica di Giulio Raselli, secondo cui troppa complicità immediata rischia di essere controproducente e stancare subito la tronista. Secondo Manuel, è solo un pretesto trovato da Giulio per attaccarlo perché non saprebbe a cosa altro aggrapparsi. Dal suo punto di vista, infatti, se “c’è una sintonia immediata, le cose possono solo migliorare. Non c’è neanche l’ombra di una battuta d’arresto”. E in effetti Giulia e Manuel a Uomini e Donne sono davvero molto complici e sempre di più.

Uomini e Donne, Manuel svela cosa lo spaventa di Giulia

Avranno ancora molto da scoprire l’uno dell’altra. C’è però una cosa di Giulia che spaventa Manuel ed è un aspetto che lui spera di conoscere il più tardi possibile. “Finora siamo andati d’accordo, ma in una coppia esistono anche gli scontri. Ha un bel caratterino e vorrei capire come potremmo reagire di fronte a una lite”. Per ora Manuel non ha avuto motivo di arrabbiarsi, ha rivelato, ma soprattutto è sereno: “Giulia è sveglia, perciò mi fido del suo giudizio”, ha aggiunto. Il corteggiatore non ha mancato di attaccare Giulio anche attraverso questa intervista a Uomini e Donne Magazine, ma è tutto nella norma considerando che corteggiano la stessa ragazza. Ma parlando di Manuel e Giulia, lui è consapevole che i difetti di entrambi devono ancora venire fuori. Per questo spera che a uno piacciano i difetti dell’altro, anche perché lui è certo di una cosa: “Sono convinto di poterla rendere felice”.

Giulia Cavaglia, l’avvertimento di Manuel: “Mi sentirei frenato”

Quando arriverà il bacio tra Manuel e Giulia? “Voglio aspettare il momento più giusto, ma la volontà c’è”, ha risposto il corteggiatore. A lui piacerebbe che avvenisse nel modo più spontaneo possibile e soprattutto che sia voluto da entrambi, non rubato. E se nell’attesa lei dovesse avvicinarsi di più a un altro? “Se dovesse accadere, so che mi sentirei frenato nei suoi confronti. […] Mi piacerebbe essere il primo”, questo l’avvertimento alla tronista. Giulia avrà ricevuto il messaggio? Sicuramente sì, ma conoscendola un pochino non si lascerà frenare da queste parole di Manuel!