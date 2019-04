Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Zelletta l’ha fatta grossa: Natalia in lacrime

Anticipazioni Trono Classico, Andrea Zelletta porta un amico in studio: è Andrea Damante

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne, ma poco di nuovo nel trono di Andrea Zelletta. Le corteggiatrici continuano a discutere animatamente in studio sia fra loro sia col tronista stesso! Andrea oggi ha portato in puntata un amico, di nostra conoscenza tra l’altro: Andrea Damante. Quest’ultimo non ha accennato a Giulia De Lellis, ma sembrava essere felice e sereno. Ma torniamo alle anticipazioni! La registrazione è cominciata con Andrea che ha messo in discussione ancora una volta Muriel, perché, secondo lui, pensa troppo al giudizio del pubblico al punto da cambiare nome su Instagram. La corteggiatrice è entrata in confusione anche oggi e ancora una volta ha reagito in modo brusco alle parole di una persona nel pubblico e poi di Tina. Proprio il Dama le ha consigliato di non badare troppo ai giudizi, ma Muriel ha detto che non ci riesce.

Uomini e Donne anticipazioni, Andrea fa piangere Natalia: stavolta l’ha fatta grossa?

Veniamo all’esterna tra Andrea e Natalia. Lei lo ha invitato a Sondrio, a casa sua, per fargli conoscere la bisnonna. Un gesto molto importante della corteggiatrice che è stato messo in secondo piano da ciò che ha fatto Andrea dopo! Terminata l’esterna con Natalia, infatti, è passato da Milano a trovare Giorgia. Non contento, ha provato anche a baciarla ma lei si è spostata. Mentre andava in onda l’esterna, Natalia è scoppiata a piangere e Maria ha fermato il filmato. Natalia voleva andare via, è stato Andrea a fermarla. Le anticipazioni del Trono Classico proseguono spiegando che il tronista ha rimproverato a Giorgia di essere ancora troppo fredda. Lei sostiene di essere timida.

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea porta Klaudia a conoscere sua mamma

Andrea ha portato Klaudia a conoscere sua madre e, come riporta Il Vicolo delle News, è stata un’esterna molto emozionante. La ragazza era molto felice, ma appena tornati in studio è iniziata un’accesa discussione fra tutte le corteggiatrici di Andrea Zelletta. Nello specifico, Klaudia ha accusato Natalia di fare sponsorizzazioni su Instagram. Natalia ha accusato Klaudia e Muriel di fare comunella nel backstage, al contrario suo che rimane in disparte perché pensa solo ad Andrea. Alla luce di tutto questo, cosa aspettarsi dalle prossime anticipazioni di Uomini e Donne del Trono Classico?