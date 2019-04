UeD registrazione, Lorenzo e Giulia si sono sentiti al telefono: la rivelazione

Uomini e Donne registrazione, Lorenzo Riccardi ospite in studio: la rivelazione su Giulia Cavaglia

Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne e in studio c’era ospite Lorenzo Riccardi! Il suo appello a Raffaella Mennoia di qualche giorno fa è stato ascoltato, a quanto pare. L’ex tronista infatti aveva espresso il desiderio di tornare in studio perché sentiva forte la mancanza di tutta la redazione. La Mennoia gli ha dato ascolto e lo ha invitato oggi, proprio nella puntata con Giulia Cavaglia! Tra i due sembra non esserci più alcun risentimento. Anzi, la rivelazione di Lorenzo su Giulia ha davvero sorpreso tutti oggi! Le anticipazioni di Uomini e Donne nascondono un dettaglio sorprendente.

Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia si sono sentiti al telefono!

Lorenzo è intervenuto dopo l’esterna di Giulia e Flavio, complimentandosi con il ragazzo per non averla baciata nonostante la situazione fosse delle migliori. Secondo il Cobra, Flavio gli somiglierebbe in questo perché tiene la tronista sulle spine ed è una strategia vincente per conquistarla. Lorenzo ha avuto l’impressione che a Giulia piaccia molto Flavio e ne ha avuto la conferma quando si sono sentiti in settimana! Proprio così, dalle anticipazioni della registrazione è saltato fuori che Lorenzo e Giulia si sono sentiti al telefono. Durante la conversazione, la tronista avrebbe definito Flavio “un pezzo di bignè”, come si legge sul Vicolo delle News.

Lorenzo e Claudia news, il primo giorno nella nuova casa

Fermi tutti, sappiamo cosa sta pensando qualcuno di voi e no, Lorenzo e Claudia non si sono lasciati. Affatto. Anzi, le news dopo Uomini e Donne sui due sono più che positive! A inizio puntata, e prima che Zelletta facesse piangere a dirotto Natalia, Lorenzo ha raccontato che tra lui e Claudia va sempre meglio. Ieri si sono trasferiti nella nuova casa, a Latina, e sono molto emozionati di questa vita insieme. Lui tornerà a Milano ogni tanto dalla famiglia, anche per aiutare il padre in officina. Non perdete le anticipazioni sul trono di Giulia!