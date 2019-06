Andrea e Arianna insieme lasciano di stucco i fan: foto conferma tutto

Gossip Uomini e Donne, Arianna e Andrea non si sono lasciati: è ufficiale

Andrea e Arianna stanno ancora insieme. Altro che crisi! Qualche giorno fa, era stata diffusa la voce secondo cui i due sarebbero arrivati ai ferri corti. In tanti ci hanno creduto e hanno tempestato di messaggi i due diretti interessati, che però hanno smentito tutto solo a distanza di svariate ore, aumentando ancora di più la loro preoccupazione. Non sarebbe comunque stata una novità: quante coppie di Uomini e Donne sono durate da Natale a Santo Stefano tra il 2018 e il 2019? Troppe! Per fortuna Arianna e Andrea non si sono lasciati e chissà se li vedremo a Temptation Island Vip, programma in cui il ragazzo ha partecipato come tentatore.

Foto Andrea e Arianna insieme: la crisi non c’è mai stata?

C’erano state delle risposte alla crisi di Arianna e Andrea, e adesso l’ex tronista di U&D ha voluto spazzare via il pettegolezzo attraverso la sua ultima foto pubblicata su Instagram (e che potete vedere poco più in basso). I fan sono letteralmente impazziti e questi sono solo alcuni dei commenti pubblicati: “Mormora, la gente mormora, falla tacere pubblicando una fotografia”; “Trovarsi per caso e tenersi per scelta”; “Se questa la chiamano crisi”; “Alla faccia delle malelingue”; “Amarsi è la cosa più bella che due persone possano fare nella vita”; “Lo scrivo io: alla faccia delle crisi di coppia!”.

Uomini e Donne, news sulle ultime coppie del programma

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione continuano ad amarsi. Non è la prima volta che si parla di crisi e non sarà nemmeno l’ultima. Due protagonisti di Uomini e Donne lo sanno bene: si è parlato spesso di un’imminente rottura di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ma la loro relazione è più forte di prima e hanno deciso di fare qualcosa di speciale proprio oggi!