Sossio e Ursula, momento speciale a Ibiza: “Non desidero altro”

Compleanno Ursula Bennardo: un momento speciale per l’ex dama di Uomini e Donne

Ursula e Sossio, dopo Temptation Island, hanno trovato il loro equilibrio di coppia. Non è stato facile, ma il calciatore ha saputo corteggiare la sua amata, fino a quando quest’ultima si è convinta di voler condividere il suo futuro solo con lui. Hanno appena festeggiato il secondo compleanno di Ursula Bennardo insieme e, per l’occasione, hanno deciso di volare alla volta di Ibiza; una festa indimenticabile, soprattutto perché, questa volta, la donna è incinta. E fra non molto partorirà. Nonostante non manchino mai le critiche sulla coppia, Sossio e Ursula vanno avanti per la loro strada. Chi li ama, li segua… su Instagram!

Ursula e Sossio a Ibiza: auguri e ringraziamenti

C’è stato un duro sfogo di Ursula di Uomini e Donne, ma adesso sembra proprio che sia ritornato il sereno. L’ex dama del dating show di Canale 5 non vuole assolutamente rovinare il suo compleanno assieme a Sossio Aruta, il quale le ha fatto anche degli auguri social: “Buon compleanno, amore mio – ha scritto su Instagram -. Il mio augurio è di viverti in eterno. Non desidero altro”. Ursula ha invece fatto dei ringraziamenti speciali: “Grazie a tutti per gli auguri. Un bacio… stellare! Mi auguro tanta serenità”.

Ursula e Sossio dopo Temptation Island: l’ultimo messaggio contro le critiche

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Ursula e Sossio hanno dovuto rispondere a innumerevoli critiche, che non si sono di certo placate. Ecco cos’ha pubblicato ultimamente la Bennardo su Instagram: “Viviamo in un mondo, ormai, dove molti credono di far valere le proprie ragioni offendendo, gridando e uscendo la cattiveria. Che brutti esempi! Le vere guerre si vincono con le armi più forti, che sono intelligenza, stile, superiorità, far ragionare chi sta sbagliando con educazione, non facendo peggio del peggio e facendo bullismo”. Ora si sta godendo il suo compleanno… Auguri!