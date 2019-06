Ursula e Sossio sfogo: “Che brutti esempi! Non fate paura a nessuno”

Uomini e Donne news, Ursula Bennardo esplode: basta critiche!

Sossio e Ursula continuano ad amarsi sempre di più. Dopo aver smentito le voci su una presunta crisi, sono ritornati a parlare del loro bambino – che fra non molti mesi la cicogna porterà -, ma anche di quegli hater sempre pronti a sparare cattiverie nei loro riguardi. Non ne possono più. E infatti Ursula Bennardo ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram con cui ha voluto risp0ndere a tutti coloro che la attaccano gratuitamente. Sta vivendo una magica partentesi della sua vita e non ha intenzione di farsela sciupare da gente dalla critica facile. Le sue parole, comunque, verranno usate per sferrare altri attacchi contro di lei e Sossio Aruta (che ha preferito rimanere in silenzio).

Il messaggio di Ursula Bennardo contro chi la critica

Recentemente, Ursula e Sossio ci hanno raccontato la verità sul loro rapporto e adesso abbiamo letto uno sfogo dell’ex dama di Uomini e Donne su Instagram: “Viviamo in un mondo, ormai, dove molti credono di far valere le proprie ragioni offendendo, gridando e uscendo la cattiveria. Che brutti esempi! Le vere guerre si vincono con le armi più forti, che sono intelligenza, stile, superiorità, far ragionare chi sta sbagliando con educazione, non facendo peggio del peggio e facendo bullismo”. Critiche piovute sulla sua testa dopo aver parlato di una rinuncia importante che è stata costretta a fare e dopo alcune uscite che non sono per niente piaciute ad alcuni follower.

Sossio e Ursula ultime notizie: ecco cosa sta succedendo

Lo sfogo di Ursula di Uomini e Donne è continuato in questo modo: “Detto ciò, mi rilasso dicendovi curatevi la cattiveria, che non fate paura a nessuno. Sembrate solo anime in pena. Scusate e grazie a chi mi ha scritto in privato”. Aggiungerà qualcos’altro anche Sossio Aruta?