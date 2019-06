Uomini e Donne: Ursula Bennardo contro le persone bisex

Uomini e Donne: cosa ha detto Ursula Bennardo contro i bisex

Ursula Bennardo, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha detto la sua sulle persone bisex. La fidanzata di Sossio Aruta si è scagliata contro chi dice di provare attrazione sia per le donne che per gli uomini. L’ex volto della prima edizione di Temptation Island Vip approva le persone gay ma non quelle bisex, che ritiene “perverse”. Ursula l’ha ammesso su Instagram, dove ha risposta a numerose domande dei follower, perlopiù interessati al rapporto con Sossio e alla dolce attesa. Dopo un inizio difficile, prosegue infatti a gonfie vele la relazione tra Sossio e Ursula, che stanno per diventare a tutti gli effetti una famiglia con l’arrivo della piccola Bianca – questo il nome scelto per la nascitura – previsto per l’autunno.

La confessione di Ursula Bennardo su Instagram

“Cosa pensi riguardo all’omosessualità? Io lo sono”, ha chiesto un fan all’ex Dama. “L’amore vero è sempre bello”, ha risposto con tanti smile la Bennardo. Ma lady Aruta ha poi aggiunto: “Non accetto i bisex, lì vedo solo perversione”. Insomma, una presa di posizione che sta facendo già discutere sui social network. Su tale vicenda non si è ancora espresso Sossio Aruta: l’ex calciatore dirà la sua nelle prossime ore?

Sossio e Ursula felici e innamorati: aspettando Bianca

Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più che mai uniti e felici. Dopo la nascita della loro bambina, la coppia è pronta a convolare a nozze. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio.