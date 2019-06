Sossio e Ursula matrimonio, location da favola: la coppia di UeD Over si sbilancia

Uomini e Donne Over, matrimonio Sossio e Ursula: la location svelata su Instagram dalla coppia?

Sicuramente avrete saputo dei tanti pettegolezzi sul matrimonio di Sossio e Ursula perché – pensate – a un certo punto si è iniziato a fantasticare sul fatto che i due si fossero sposati in segreto dopo Uomini e Donne Over. I fatti in realtà non stanno così perché altrimenti lo avrebbero detto dopo un po’, anche se il fatto che non si siano ancora uniti in matrimonio non vuol dire che non ci stiano pensando, e questo è testimoniato dalle tante dichiarazioni che hanno rilasciato sull’argomento. Oggi Sossio e Ursula si sono sbizzarriti a postare foto e video su Instagram di un posto bellissimo, e i fan ovviamente hanno iniziato a porsi delle domande: perché fare pubblicità a un posto del genere e farcelo vedere in tutti i suoi (bellissimi) angoli? La risposta è semplice, ed è venuta proprio da loro.

Le parole di Sossio e Ursula sul matrimonio, foto e video su Instagram

Dopo aver postato tante foto e altrettanti filmati infatti i due piccioncini hanno voluto dare delle spiegazioni chiare ai loro sostenitori: “Praticamente – così Ursula ha preso la parola – siamo qui perché stiamo un po’ iniziando a vedere…”. “Un posto per una bellissima cerimonia”, ha continuato Sossio prima di lasciare nuovamente la parola alla Bennardo: “Che pensiamo di fare il prossimo anno, quindi stiamo iniziando a girare e a vedere un po’ dove avverrà uno dei giorni più importanti della nostra vita”. Il posto in cui Sossio e Ursula hanno registrato filmati e fatto foto si chiama “Caposperone Resort” ed è in Calabria: si tratta di un luogo bellissimo, in mezzo alla natura e ricchissimo di colori che si addicono a un giorno speciale come quello in cui viene celebrato un matrimonio. A meno che Sossio e Ursula si stessero riferendo ad altro ma ne dubitiamo altamente…

Sossio e Ursula, la vita va alla grande dopo Uomini e Donne Over

Sossio e Ursula stanno vivendo una vera e propria favola dopo quanto accaduto a Temptation Island: ricordiamo ai meno informati infatti che lei è incinta e che partorirà tra non molto tempo, e che tra i due, nonostante una lettera scritta da lei che ha fatto davvero molto discutere, sembra non esserci aria di crisi. Il lieto fine per la coppia di UeD Over insomma si sta avvicinando, e siamo proprio curiosi di sapere come organizzeranno tutto il matrimonio.