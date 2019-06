Uomini e Donne, Ursula a Sossio: “Dimmi la verità, ami nostra figlia?”

Sossio e Ursula news, la Bennardo sorprende con una lettera

A pochi mesi dal parto, Ursula Bennardo di Uomini e Donne è stata travolta dai dubbi: Sossio Aruta la ama ancora ed è davvero pronto a diventare nuovamente genitore? La donna, al quinto mese di gravidanza, vorrebbe ricevere delle certezze da parte del suo fidanzato perché, in questo periodo, si sente più fragile che mai. Lo ha rivelato alle pagine di Dipiù: ha scritto una lunga lettera per il suo Sossio, a cui sicuramente il calciatore risponderà. Ursula desidera delle risposte precise, sincere perché ha bisogno di avere la conferma che, dall’altra parte, anche lui vive le sue stesse bellissime emozioni.

News Uomini e Donne, Sossio è ancora innamorato di Ursula? I dubbi

Ursula Bennardo è convinta che Sossio non è più quello di un tempo: “Il nostro rapporto è un po’ cambiato – ha confessato al settimanale Dipiù –. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate ma anche di nuove cose. […] Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri”. Li vedremo a Temptation Island per affrontare questo discorso?

Uomini e Donne gossip, le parole di Ursula che sorprendono

L’ex dama di U&D vorrebbe sapere quanto prima la verità sul loro rapporto: “Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo?“; ha poi aggiunto: “Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”. Cosa risponderà Sossio? Recentemente Ursula aveva sorpreso anche per un messaggio scritto a sua figlia Bianca.