Temptation Island, ritornano Ursula e Sossio? Parla la Bennardo

Ursula e Sossio news: saranno presenti a Temptation Island?

Rivedremo Sossio e Ursula a Temptation Island? I loro fan hanno chiesto se parteciperanno nuovamente al reality show di Canale 5 come concorrenti, ma è ovviamente impossibile che ciò avvenga, visto che la Bennardo è in dolce attesa. Un’esperienza del genere va fatta una sola volta nella vita: grazie a questa, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Si sono ritrovati a Uomini e Donne, dopo la rottura avvenuta durante l’ultimo falò, e non si sono più lasciati. Ci sono state tante novità nelle loro vite, alcune davvero emozionanti: il figlio ha reso ancora più magnifica la loro storia d’amore.

Temptation Island ultime notizie, Ursula Bennardo spiega tutto

Durante una Instagram story, Ursula Bennardo ha spiegato che non sarà presente con Sossio Aruta a Temptation Island 2019: “Non potremo partecipare a Temptation Island. Presto però ci faremo vedere”. Dove li vedremo? Di nuovo a Uomini e Donne? Ci sono state delle news importanti della coppia e adesso Ursula ha voluto dare dei consigli alle sue follower: “A chi come me ha un pancino e non è il primo figlio, dico: se lo vuoi, nulla è impossibile, ce la farai. Un aborto può essere un rimpianto a vita, un figlio no”.

Il momento più bello a U&D di Sossio e Ursula

Sossio e Ursula di Uomini e Donne vivono attualmente a Taranto e la loro storia procede a gonfie vele. Recentemente la Bennardo ha condiviso il video con le sue ecografie: “Questo è stato il momento più bello in assoluto nel nostro percorso di Uomini e Donne. Condividere con voi tutti il traguardo di un amore pazzerello e travagliato. Ci avete seguito, criticato, sostenuto, attaccato ma alla fine amato. Grazie grazie grazie! Siamo tutti una grande famiglia. Auguro a tutte le persone che ci sono vicine tanto amore e serenità da noi tre”.