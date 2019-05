Ursula Bennardo gravidanza: momento emozionante, Sossio annuncia progetto

Gravidanza Ursula Bennardo, le novità dell’ex di Uomini e Donne Over

La pancia di Ursula Bennardo fa tenerezza a tutti noi perché il fatto che sia incinta di Sossio Aruta e che abbiamo imparato a conoscere entrambi a Uomini e Donne e a Temptation Island li ha resi un po’ compagni della vita di tutti i giorni. Almeno per i fan, s’intende, visto che gli hater non risparmiano la coppia neanche in questo momento di assoluta e invidiabile felicità. Siamo tutti un po’ curiosi di capire come va la gravidanza di Ursula e oggi proprio lei ha voluto condividere con tutti i suoi follower su Instagram i risultati della sua visita: l’ex Dama del Trono Over appare in splendida forma, rotondetta e bellissima, con un sorriso splendente che dimostra quanto sia ricco di emozioni il periodo che sta vivendo.

Ursula Bennardo incinta, il messaggio ai fan sulla figlia: “Sta benissimo”

“Buongiorno – queste le parole della compagna di Sossio tra le sue Instagram stories – allora siamo tornate. Vi dico che sta benissimo, che la mia bimba sta molto bene e cresce anche un po’ di più delle settimane in cui sto. Vi faccio vedere un pochino il mio pancino: sta lievitando! Penso che lei stia comoda perché anche io mi sto parecchio arrotondando. Un bacio, ciao a tutti”. Procede tutto a meraviglia a quanto pare, e questo non può che farci felici perché un figlio non potrà che rendere ancor più affiatata e unita una coppia che è veramente innamorata: avete letto senz’altro le tante dichiarazioni di Sossio su quest’amore ed è bello vedere che la relazione continua a crescere senza intoppi.

Il progetto di Sossio Aruta

Sossio al momento non ha scritto nulla su Instagram e ha condiviso invece alcuni annunci pubblicitari parlando anche di un progetto musicale, a quanto pare, che sarà svelato il 27 maggio: un progetto “molto ignorante”, come ha dichiarato lui scherzosamente, che sicuramente ci regalerà un bel po’ di risate nello stesso modo in cui ce le regalò – si spera – il tormentone estivo post-Temptation Island. Tra tanta dolcezza e mille novità procede a gonfie vele insomma una storia molto chiacchierata da anni: tanti auguri per tutto!