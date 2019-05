Ursula Bennardo mamma, auguri speciali e messaggio alla figlia Bianca

Quarto figlio Ursula di Uomini e Donne: il nuovo messaggio

Ursula Bennardo diventerà mamma per la quarta volta. Un miracolo che si ripete. Sta vivendo con entusiasmo questo bellissimo periodo della sua vita, accompagnata sempre dall’amore dei suoi figli e di Sossio Aruta, il fidanzato “ritrovato” a Uomini e Donne. Il loro amore non si è spezzato mai: dopo aver capito i propri errori commessi a Temptation Island, il calciatore è ritornato sui propri passi e Ursula ha deciso di dargli una seconda chance. E non si è assolutamente pentita di questo. Anzi, adesso vive con lui una magica e inaspettata storia d’amore. Non avrebbe mai e poi immaginato che sarebbe diventata di nuovo mamma.

Sossio e Ursula figlia: la donna apre il suo cuore su Instagram

Sossio e Ursula di Uomini e Donne hanno parlato per la prima volta della loro figlia attraverso un video speciale e oggi, giornata della Festa della Mamma, ha voluto fare un augurio importante a sé stessa e ha scritto un messaggio per sua figlia Bianca. Ecco cos’ha scritto Ursula Bennardo su Instagram: “Auguri a tutte le vere mamme del mondo. Questa foto è stata una delle ultime prima del mio pancino. Guerriera. Prima che mi cambiasse la vita la notizia che aspettavo il mio quarto figlio. Essere mamma non è solo (ed è tantissimo) gravidanza, parto e neonato, ma un grande impegno per tutta la vita”.

La dedica di Ursula alla figlia Bianca

Ursula Bennardo ha parlato del miracolo che le è accaduto, dell’impegno che bisogna mettere per tirare su nel migliore dei modi i figli e della sua piccolina: “Anzi, più crescono e più è difficoltoso e impegnativo. Solo questa grande consapevolezza permette di svolgere al meglio questo grandissimo ruolo, che non ha un manuale, ma solo amore e dedizione. Ringrazio di essere la mamma dei miei figli e spero che riuscirò a fare lo stesso lavoro con la mia piccola Bianca”.