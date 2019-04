Uomini e Donne, Ursula e Sossio figlio: è femmina, il video annuncio

Uomini e Donne, Ursula e Sossio aspettano una femmina. La piccola si chiamerà Bianca

Ormai il mistero è svelato. La coppia del Trono Over, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando una bambina. Fiocco rosa per la coppia che accoglie così la prima femminuccia nelle rispettive vite. Sappiamo infatti che sia Ursula che Sossio hanno già dei figli e tutti maschi. Bianca, questo il nome scelto da mamma e papà, sarà la prima piccolina in famiglia. Ad annunciare la notizia che in molti attendevano è stata la stessa coppia con un video speciale. Nel video, condiviso sul profilo social della Bennardo, i due scoppiano un palloncino, che svela che il figlio che aspettano è appunto una femmina. Solo poche settimane fa, Ursula aveva dato il benvenuto al quarto mese, spiegando ai fan che ancora non sapevano se il piccolo fosse un maschio o una femmina e che, appena lo avessero saputo, lo avrebbero detto e ne avrebbero gioito insieme a chi li ha sempre sostenuti. Ora l’annuncio ufficiale è arrivato ed ha emozionato tutti.

Ursula e Sossio: l’annuncio sulla gravidanza. Nascerà Bianca

Ursula e Sossio, tra qualche mese, potranno abbracciare la loro prima figlia. Nascerà Bianca. Con un video su Instagram, l’ex dama ha annunciato l’arrivo di una femminuccia nelle loro vite. L’emozione di entrambi è tanta. “Mi sembra un sogno,una favola…avremo la bambina che tanto volevi amore @sossioarutaofficial …💖…sono emozionata,mi tremano le gambe….penso che lei unirà tutti i nostri ometti e la nostra sarà una famiglia allargata bellissima 💖 Nascerà BIANCA e sarà la nostra principessa“, ha scritto la Bennardo, taggando il suo compagno. Sossio, emozionato, le bacia la pancia. Una grande notizia per il programma di Maria De Filippi, che ha formato una nuova famiglia.

Ursula e Sossio, la bimba sta bene: ora arriva il matrimonio?

Gli annunci non sono finiti per Ursula e Sossio? Sebbene la coppia stia aspettando una bambina che è sana e sta molto bene, sta pensando al matrimonio? Nelle ultime settimane si era insinuato il dubbio su un matrimonio celebrato in grande segreto. Per ora però non abbiamo altri aggiornamenti per la coppia.