UeD, Ursula figlio: maschio o femmina? Lei risponde e toglie ogni dubbio

UeD, la coppia del Trono Over, Ursula e Sossio. Il figlio sarà un maschio o una femmina?

Ursula Bennardo è da poco entrata al quarto mese di gravidanza, e ha festeggiato il traguardo raggiunto. Tanti i messaggi di auguri che le sono arrivati sui social, e tra questi sono state altrettante anche le domande curiose dei fan. Tra le più frequenti quella che riguarda il piccolo in arrivo, sarà un maschio o una femmina? L’ex dama risponde su Instagram e toglie ogni dubbio. Secondo quanto rivela la Bennardo attraverso una storia sul social, è ancora troppo presto per sapere se la coppia accoglierà un maschio o una femmina. Se sia fiocco celeste o rosa si saprà tra poco, i fan della coppia non stanno nella pelle dopo l’annuncio ufficiale fatto in studio alle presenza di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Negli scorsi giorni il web aveva fatto circolare la notizia che il figlio di Sossio e Ursula fosse un piccolo, dopo la pubblicazione da parte dell’ex cavaliere di una foto in cui si mostra con un ciuccio blu. Ma da allora la coppia è rimasta in silenzio e solo ora Ursula ha svelato la verità.

Ursula e Sossio: “Ancora non lo sappiamo“

“Rispondo con un video, perché i messaggi sono tanti e non riesco a rispondervi“, ha esordito Ursula su Instagram, “Volevo dirvi che non sappiamo se sarà maschio o femmina. Appena lo sapremo ve lo comunicheremo. Nel frattempo, la cosa più importante è che stiamo benissimo“. Così la Bennardo mette al corrente i suoi followers di come sta procedendo la gravidanza che nelle ultime settimane si era detta molto difficile. Lei e il piccolo stanno bene però toglie ogni dubbio a chi sosteneva che sapessero già se fosse maschio o femmina. Solo nella giornata di ieri aveva pubblicato una foto in cui dichiarava di stare al quarto mese, dunque è ancora presto per scoprire la verità. I nomi scelti comunque sembrano rimanere Bianca e Sossio Junior.

Ursula e la gravidanza: “Devo stare a riposo“

Ursula Bennardo sta molto bene e la sua gravidanza continua alla grande. Solo pochi giorni fa aveva raccontato che i primi mesi sono stati difficili con i soliti problemi che ogni donna in dolce attesa ha. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine aveva rivelato: “L’unico piccolo problema è che non più vent’anni devo stare a riposo su consiglio dei medici, cosa che a una persona attiva e dinamica come me pesa parecchio. Limitarmi è un problema più che altro psicologico“.