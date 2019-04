Uomini e Donne oggi, Ursula: il pancino cresce, festeggia il quarto mese

Uomini e Donne oggi, continua bene la gravidanza dell’ex dama del Trono Over, Ursula Bennardo. La foto e la dedica a Sossio

Prosegue nel migliore dei modi la gravidanza di Ursula Bennardo, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. La compagna di Sossio, gli darà un bel bambino che non sappiamo se sia maschio o femmina. Notizia importante per dare al piccolo (o alla piccola) il nome giusto. Se fosse femminuccia avrà il nome della mamma di Sossio, Bianca, mentre se è maschietto l’ex cavaliere vorrebbe che prendesse il suo nome, accompagnato da Junior. Ursula non è molto convinta ma la scelta è nelle sue mani. Un periodo bellissimo per la coppia che ha superato alla grande la crisi dovuto all’esperienza a Temptation Island. Ormai quello che è successo sull’isola dell’amore è acqua passata per loro: Sossio si è trasferito da Ursula e tra pochi mesi la loro famiglia si allargherà con l’arrivo di un piccolino. Entrambi hanno già dei figli, questo sarebbe il primo della coppia. La loro felicità è alle stelle, come provano le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram.

Ursula e Sossio: il pancino cresce, l’ex dama festeggia il quarto mese

I telespettatori e amanti di Uomini e Donne e dei suoi protagonisti l’hanno saputo da poco, ma Ursula è già al quarto mese di gravidanza. La compagna di Sossio Aruta festeggia il traguardo raggiunto con una bellissima foto sui social, e in cui scrive: “Stanno ormai sparendo gli addominali… diventerò sempre più comoda per te amore mio…Quarto mese per noi… @sossioarutaofficial si inizia a vedere anche vestita dai“. E sì che si nota, il pancino di Ursula sta crescendo e si inizia a vedere anche da vestita. Un piccolo Aruta sta per venire al mondo e Ursula tra 5 mesi potrà abbracciare il piccolino tra l’amore e le lacrime di gioia.

Ursula e Sossio: l’annuncio della gravidanza

Il web lo aveva spoilerato attraverso le anticipazioni del Trono Over, ma questo non ha arrestato l’emozione che i telespettatori hanno vissuto vedendo in tv l’ecografia di Ursula che è servita a lei e Sossio per annunciare la lieta notizia. Il Trono Over di Uomini e Donne sta regalando tante nascite, non solo Ursula e Sossio ma anche Jara e Nicola.