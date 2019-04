Uomini e Donne: ex coppia del Trono Over presto genitori, l’annuncio

Uomini e Donne Trono Over: dopo Sossio e Ursula, anche Jaria e Nicola diventano genitori

È tempo di buone notizie al Trono Over di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi recupera credibilità proprio grazie ad alcuni dei suoi ex partecipanti. Dopo l’annuncio di Sossio ed Ursula, un’altra coppia ha annunciato di essere in attesa di un bambino. A quanto pare, l’amore è nell’aria in quest’ultimissimo periodo e la redazione del programma non può far altro che gioirne. Finalmente pare si sia tornati ai tempi in cui nello studio di Canale 5 nascevano delle vere e proprie famiglie. Oggi parliamo di una dama e un cavaliere che hanno fatto parte dei due parterre del Trono Senior fino allo scorso anno, questi sono Jara e Nicola.

Jara e Nicola si sono frequentati per un certo periodo restando però in studio dalla De Filippi, finché non hanno deciso che era arrivato il momento di lasciare il programma. Quando hanno rivelato di voler andare via dal Trono Over insieme, i due si sono fatti anche alcune precisissime promosse. Oltre a quella di andare a vivere insieme, La Gaspari e Balestra avevano dichiarato di desiderare di allargare la propria famiglia con un figlio tutto loro. Ricordiamo infatti che entrambi hanno già avuto dei figli dalle loro precedenti relazioni d’amore. Ora, il loro sogno è pronto ad avverarsi e a Settembre arriverà un bimbo.

Trono Over, Jara e Nicola aspettano un figlio: l’annuncio social della coppia

Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa Jara. La donna ha condiviso una foto e ha poi risposto ad alcune domande dei suoi followers. Una persona in particolare le ha chiesto se fosse in attesa e lei ha risposto affermativamente. Il bebè è atteso per il mese di Settembre 2019. Intanto, i due sono in viaggio verso Roma e questo ci fa pensare che saranno ospiti della nuova registrazione di Uomini e Donne.