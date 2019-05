Ursula Bennardo pancia, messaggio speciale: “Un miracolo” (Foto)

Ursula e Sossio news, aggiornamenti importanti sulla gravidanza: il momento più bello della coppia di Uomini e Donne

La pancia di Ursula Bennardo diventa sempre più rotonda. È al settimo cielo, anche perché Sossio Aruta le dà continuamente conferma del suo grande amore: le sta sempre vicino; sta attraversando con lei, mano nella mano, questo magico momento. Dopo l’esperienza a Temptation Island, Sossio è cambiato: ha capito che Ursula è l’unica donna della sua vita. L’ha corteggiata a lungo a Uomini e Donne per riconquistarla e, senza gettare mai la spugna, è riuscito nel suo intento. Anche se non è stato per nulla semplice. Ursula e Sossio di U&D adesso sono felici. Sono pronti ad abbracciare il nascituro, che porterà nuova gioia nelle loto vite.

Foto pancia Ursula Bennardo e messaggio speciale

Abbiamo scoperto che la cicogna porterà una femminuccia, e ora è Ursula di Uomini e Donne a darci degli aggiornamenti continui sulla sua gravidanza: “La natura è meravigliosa. Una pancia che cresce giorno dopo giorno, un corpo che cambia e si prepara al parto, all’allattamento, a tutto ciò che servirà per lo scricciolo che cresce dentro te. Uno scricciolo che già si muove, si nutre, beve, fa la pipì, gioca, ascolta i rumori dall’esterno e ha un cuoricino che batte fortissimo”.

Uomini e Donne gossip, Ursula Bennardo: un momento che non dimenticherà mai

Cambiamenti importanti, cambiamenti emozionanti: “Quello scricciolo che ti cambia in nove mesi, ti fa soffrire per metterlo al mondo e del quale ti occuperai di lui tutta la vita nel bene e nel male. L’ amore più grande, quello più vero, più indistruttibile”. Ha concluso il bellissimo messaggio così: “Ogni donna con il pancino o con il pancione è da proteggere, coccolare, comprendere, aiutare e amare perché sta per compiere un miracolo”.