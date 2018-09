Sossio a Temptation Island Vip sconvolge tutti, ma Ursula delude

Sossio a Temptation Island Vip sconvolge tutti, ma i fan sono delusi da Ursula

Sossio Aruta a Temptation Island Vip si lascia chiaramente andare con la tentatrice Sara, sconvogendo un po’ tutti. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si è avvicinato parecchio alla giovane, tanto da portare Ursula Bennardo alle lacrime. La maggior parte del pubblico, vedendo gli ultimi filmati di Sossio, non ha potuto fare a meno di schierarsi dalla parte di Ursula. Ma l’ex dama del Trono Over non convince comunque gli altri telespettatori. Infatti, sono in tanti quelli che si aspettano di vedere la Bennardo lasciare subito il reality. Sossio appare molto preso da Sara, tanto da essersi avvicinato un po’ troppo fisicamente, secondo il pubblico. L’Aruta sta trascorrendo molto tempo in compagnia della giovane 24enne. La differenza d’età sembra non preoccupare molto Sossio, il quale sta chiaramente corteggiando Sara. Ursula ovviamente appare abbastanza sconvolta di fronte al comportamento dell’Aruta. Il pubblico, a questo punto, la incita a chiedere subito il falò di confronto.

Temptation Island Vip: Sossio Aruta si lascia andare con la tentatrice Sara, ma Ursula non chiede il falò di confronto

Sembra proprio che Ursula non abbia ancora intenzione di chiedere il falò di confronto immediato con Sossio. Questo al pubblico non piace. I telespettatori sono convinti che ormai l’Aruta abbia mostrato tutto ciò che doveva mostrare, può solo andare più avanti con Sara. Pertanto, viste queste dimostrazioni, Ursula dovrebbe scegliere di chiudere definitivamente con Sossio, secondo il pubblico. Queto falò sembra non arrivare. I telespettatori iniziano a pensare che alla Bennardo piaccia stare in televisione, al punto da sopportare questi filmati. Sicuramente si aspettava che Sossio si sarebbe avvicinato a qualche tentatrice, ma forse non fino a questo punto. Ma perché Ursula non chiede il falò di confronto e aspetta? L’ex dama probabilmente vuole vedere fino a che punto può arrivare Sossio.

Sossio Aruta passa sempre più tempo con la tentatrice Sara, Ursula aspetta

Forse Ursula si aspetta che Sossio possa arrivare finalmente a capire che nessuna donna può reggere il confronto con Sara. Il pubblico, però, continua a non apprezzare l’atteggiamento dell’Aruta, che spesso sa anche apparire abbastanza simpatico. Non solo, i telespettatori sono convinti del fatto che la tentatrice non sia per nulla interessata al 47enne e che stia semplicemente svolgendo il suo ruolo.