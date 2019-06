Ursula e Sossio news: “La crisi? Siamo felici” ma i fan non ci stanno

Gossip Uomini e Donne, Sossio parla della crisi ma non convince i fan

Non c’è nessuna crisi tra Sossio e Ursula di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni danno smentite a ripetizione, come se gli altri non capissero che sono felici. Dopo la lettera scritta da Ursula Bennardo con cui spiegava di “sentire diverso” Sossio da quando è iniziata la gravidanza, sono emersi – ovviamente! – dei rumour sui due: si credeva, infatti, che non stavano attraverso un periodo proprio idilliaco. I pettegolezzi nati da quella lettera, però, non sono per niente piaciuti alla coppia di U&D, che su Instagram ormai non fa altro che parlare di quella crisi che non c’è mai stata. Anche questa volta Sossio Aruta ha voluto dire qualcosa… e alcuni fan gli hanno posto delle precise domande.

Sossio e Ursula news, il messaggio del calciatore e i dubbi sulla lettera

Su Instagram, Sossio ha scritto questo messaggio: “Mi prenderò cura di te, di lei, così come i miei figli e i tuoi. Sarò il tuo Lion King. La crisi? No grazie, siamo felici”. Peccato che, nella lettera scritta da Ursula Bennardo al settimanale Dipiù, la donna spiegava che Sossio era più freddo, non la riempiva più di attenzioni e non c’era la passione di un tempo. Molti fan hanno letto proprio questa lettera e hanno chiesto delucidazioni alla coppia, che però ha evitato di parlare in particolar modo delle ultime esternazioni fatte da Ursula. Ci spiegheranno tutto tra non molto o continueranno a pubblicare smentire sulla loro crisi?

Ursula e Sossio a Temptation Island per parlare della loro storia?

Sossio, proprio ieri, ha voluto raccontare la verità, innescando delle reazioni contrapposte nei suoi follower: alcuni credono solo alle parole che escono dalla sua bocca, altri invece gli hanno chiesto come mai Ursula abbia scritto una lettera di quel tipo… Chiariranno tutto una volta per tutte? O aspetteranno Temptation Island 2019 per parlarne?