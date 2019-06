Sossio e Ursula confessioni: “Arrivato il momento di sapere la verità”

Uomini e Donne news, Sossio e Ursula si confessano: la verità sulla crisi

Ursula e Sossio di Uomini e Donne si amano sempre di più? I due hanno voluto chiarire finalmente quello che è successo nell’ultimo periodo. Niente. Non hanno dovuto affrontare nessuna crisi, anche se le ultime parole dette da Ursula Bennardo al settimanale Dipiù avevano fatto ben intendere che non fosse certa dei sentimenti che il suo fidanzato prova nei suoi confronti. Ha cambiato già idea? Hanno deciso di raccontare tutta la verità, smentendo gli ultimi pettegolezzi nati a seguito della lettera di Ursula rilasciata alla nota rivista.

Ursula Bennardo non è più insicura all’improvviso? Le sue parole contro alcune “pagine”

Sossio Aruta ha chiarito meglio quello che è successo: “Ciao ragazzi, ho deciso di fare questa storia per tutti i nostri fan che ci seguono, soprattutto per quello che si vocifera ultimamente sui social: della crisi di me e Ursula. Beh, è arrivato il momento di sapere la verità. Questa è la risposta alla nostra crisi”. Ha inquadrato il pancione di Ursula Bennardo. Nessuna crisi per i due. L’ex dama di Uomini e Donne ha aggiunto: “Ma come fate a credere a queste cose? Bloccatele queste pagine, segnalatele perché sono veramente assurde”. C’è da dire che le sue ultime dichiarazioni pubblicate su Dipiù facevano emergere una sua insicurezza nei confronti dei sentimenti di Sossio.

La lettera di Ursula a Sossio

Queste erano solo alcune delle parole dette da Ursula al settimanale: “Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”. Perplessità che non hanno bisogno di chissà quali interpretazioni. Li vedremo presto a Temptation Island per parlare del loro amore?