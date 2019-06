Sossio e Ursula, rinuncia per la gravidanza: “Soffro ancora ma è giusto così”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, le news sulla gravidanza

I fan di Sossio Aruta e Ursula Bennardo possono seguirli su Instagram quotidianamente, visto che entrambi amano condividere i momenti più belli delle loro giornate e non capita neanche raramente che facciano alcune sessioni di domande e risposte per rispondere alle curiosità dei più affezionati. Oggi Ursula ha voluto rispondere alla domanda di un suo follower proprio su Instagram parlando di alcune rinunce importanti che ha fatto affinché la gravidanza, che procede per il meglio, come lei stessa ha dichiarato tra le sue storie, non avesse complicazioni.

Sossio e Ursula, la giusta rinuncia per la gravidanza

La domanda riguardava esattamente il fumo: a Ursula è stato chiesto infatti se stia soffrendo molto per aver rinunciato al fumo per questa nuova fase della sua vita; la Bennardo, che non ha mai edulcorato la realtà durante le sue avventure televisive su Canale 5, ha risposto affettivamente: “Sì tanto – queste le sue parole –… Soffro ancora adesso ma è giusto così”. Una risposta matura, quella della Bennardo, che si spera sia d’aiuto e da esempio a tutte coloro che stanno portando avanti una gravidanza.

Uomini e Donne, Sossio e Ursula una coppia rinata

È una vera sorpresa trovarsi a parlare qui di Sossio e Ursula se pensate che dopo la loro avventura a Temptation Island era finita nel peggiore dei modi e la coppia non sembrava più destinata a tornare assieme; si tratta quindi di un bellissimo lieto fine a sorpresa, di cui non possiamo che essere felici. A differenza di qualche personaggio che ha voluto sfruttare UeD solo per aumentare i suoi follower, salvo poi perderli tutti nel giro di poco tempo, Sossio e Ursula hanno infatti trovato davvero l’amore in trasmissione. E ben presto, cari sostenitori della coppia, ci sarà pure il matrimonio in una bellissima location. Tanti auguri! Per la gravidanza, e per tutto il resto.