Uomini e Donne News Andrea e Arianna: la risposta alle voci di crisi

Uomini e Donne News Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dopo giorni di silenzio arriva la risposta alle voci di crisi

Allarme rientrato: nessuna crisi in vista per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, negli ultimi giorni, sono stati piuttosto chiacchierati. Molti fan hanno pensato che i due stessero vivendo un momento no del rapporto. Alcuni addirittura hanno ipotizzato una rottura. A far trapelare il chiacchiericcio sono state delle mosse social di Andrea e Arianna, i quali non sono apparsi insieme per diverso tempo, nemmeno per stuzzicarsi simpaticamente come hanno sempre fatto dopo che si sono promessi amore nel programma orchestrato da Maria De Filippi. Finalmente oggi è arrivata la risposta che tanti fan attendevano: niente crisi. A mandare il messaggio è stata la Cirrincione.

“Vieni qui, Tu per me, Te lo dico sottovoce, Amo te”. Arianna, sul suo profilo Instagram, ha dedicato questi versi di Vasco Rossi al suo Andrea. Il commento romantico è giunto a corredo di uno scatto in cui abbraccia l’ex tronista. I due, che negli ultimi giorni sono stati distanti – lei era a Genova, lui impegnato in Sicilia per alcuni impegni -, si sono riabbracciati a Bologna, città in cui vive Cerioli. Dunque l’amore procede spedito, talmente veloce che già si pensa alla convivenza. Anzi, a onor del vero, nelle scorse settimane, la coppia ha detto che il progetto di andare a vivere sotto lo stesso tetto dovrebbe essere portato a termine a breve.

Uomini e Donne News Andrea e Arianna: i motivi della preoccupazione dei fan

La preoccupazione dei fan per la presunta crisi tra Andrea e Arianna si era fatta via via più forte dopo che sia lui sia lei, rispettivamente sotto i propri profili social, non avevano mai smentito le voci di una possibile maretta. Nonostante tanti follower hanno chiesto spiegazioni, la coppia ha preferito restare in silenzio. Poco fa invece è giunta la risposta più bella: un abbraccio tenero e una dedica che non lascia dubbi. Andrea e Arianna si amano ancora.