Uomini e Donne Andrea e Arianna, silenzio assordante: voci di crisi

Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il silenzio si fa sempre più assordante. Tambureggianti voci di crisi: la situazione

Continuano a rincorrersi le voci che parlano di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. C’è qualcuno tra i fan che addirittura sussurra che sia avvenuta la rottura. La coppia sbocciata in uno dei troni dell’ultima stagione di Uomini e Donne, nel frattempo, sta trincerata dietro a un silenzio che via via si fa più assordante e carico di dubbi. Ma che cosa è accaduto negli ultimi giorni? Perché gli spifferi vogliono i due giovani in crisi? Tutto nasce da quando diversi follower hanno notato che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, sempre molto affiatati anche sui social, non si sono più mostrati insieme…

Perché non si mostrano più assieme i due? Perché hanno anche smesso di piazzarsi like a vicenda? E soprattutto perché alle tantissime domande che piovono sotto ai loro post, circa una loro crisi, non danno una risposta? Ed è proprio quest’ultimo punto che ha fatto crescere ancor più l’allarme tra i follower. Sia Arianna sia Andrea sono silenziosissimi, nonostante in tanti negli ultimi giorni hanno chiesto un piccolo gesto per capire se la relazione stia navigando in buone acque oppure se davvero ci sia in corso una crisi. Molti anche coloro che hanno notato che sia Cerioli sia la Cirrincione a volte rispondono ad altre richieste ma non dicono nulla sul loro rapporto.

Uomini e Donne Andrea e Arianna: i quesiti senza risposta

Tra i fan c’è anche chi sostiene che non ci sia una crisi in atto, ma una semplice operazione di marketing. Vale a dire che questi credono che una situazione d’incertezza sentimentale ‘social’ sia stata creata ad hoc dai due per farsi seguire di più su Instagram. Supposizioni e nulla più, così come, fino a prova contraria, è una supposizione la teoria della crisi. L’unica certezza al momento è il silenzio dietro cui l’ex corteggiatrice e l’ex tronista si sono trincerati. Ricerca di privacy o qualcosa non funziona? Tra l’altro: ma non c’era anche in progetto una convivenza? Altri quesiti, attualmente senza risposta.