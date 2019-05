Uomini e Donne gossip, Andrea e Arianna vanno a convivere: la conferma

By

Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione vanno a convivere. La coppia è super innamorata e sogna il matrimonio?

Una delle coppie più amate mai uscite da Uomini e Donne hanno annunciato una grande novità nelle loro vite. Andrea Cerioli, due volte tronista nello show della De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy, il bolognese ha annunciato che tra meno di un mese andrà a convivere con Arianna, e lei lascerà la sua terra, la città di Genova, per raggiungerlo a Bologna. Una storia d’amore che va a gonfie vele come attestano le foto e le Instagram stories dei due, che aggiornano quasi quotidianamente i followers e fan che li seguono sin dall’inizio della loro relazione. Un corteggiamento abbastanza breve quello della Cirrincione, Andrea infatti è stato colpito all’istante da lei tanto da sceglierla e iniziare con lei una delle più belle storie d’amore mai nate negli studi di Mediaset.

Andrea e Arianna arriva la convivenza: l’ex tronista sogna anche il matrimonio

“Arianna è una bellissima persona“, ha esordito Cerioli, intervistato da Spy e “interrogato” sulla fidanzata. “Siamo un incastro perfetto. E nonostante il mio essere permaloso, testardo e complesso, tra meno di un mese Arianna si trasferirà da me a Bologna e inizieremo una convivenza“, queste le parole di Andrea che ha così confermato i rumors che si rincorrevano ormai da giorni, sin dalle dichiarazioni rilasciate al Magazine di Uomini e Donne. Se allora, l’ex tronista affermava che l’idea della convivenza ci fosse, ora ne arriva la conferma ufficiale. E non solo, Cerioli si sente pronto anche per il matrimonio e un figlio: “Con la voglia immensa di diventare papà, al momento giusto“, ha infine detto. La voglia di paternità si fa sentire negli studi di UeD, anche Andrea Zelletta ha appena dichiarato di sognare di diventarlo.

Andrea parla della mamma e della canzone che le ha scritto

Ha fatto commuovere il web Andrea Cerioli quando ha annunciato l’uscita della canzone che ha scritto e dedicato alla mamma, morta prematuramente cinque anni fa. “L’idea è nata dal desiderio di regalare alla mia mamma qualcosa di speciale. Non averla più mi ha creato un nodo perenne nel cuore, ma oggi ho imparato a gestire quel vuoto“, ha spiegato Andrea.