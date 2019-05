Uomini e Donne, Andrea Zelletta scelta: “Sogno di diventare padre”

Uomini e Donne, Andrea Zelletta verso la scelta. I sogni e le speranze del tronista della De Filippi

Sta per iniziare il periodo dedicato alle scelte a Uomini e Donne, e stando alle voci che circolano sul web, il primo a scegliere chi sarà la compagna della sua vita è proprio Andrea Zelletta. Il tronista pugliese è stato molto amato all’inizio data la sua bellezza ma poi i suoi atteggiamenti sono stati fortemente contestati, e non solo dalle sue corteggiatrici. Dopo l’addio di Muriel, con la quale Zelletta sentiva una forte attrazione fisica, ora il giovane deve scegliere tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska chi sarà la compagna per la vita o la ragazza giusta per iniziare a costruire qualcosa di importante. Proprio alla vigilia della sua entrata in villa (così rumoreggia il web), Andrea è stato intervistato dal Magazine di Uomini e Donne dove ha raccontato i suoi desideri, le paure e le ultime impressioni su Natalia e Klaudia. Anche se in molti sono sicuri che la scelta del bel tarantino ricada sulla Paragoni, ex corteggiatrice dello spagnolo Ivan Gonzalez, Andrea forse ci regala qualche indizio?

Andrea Zelletta e il sogno di una famiglia: “Mi piacerebbe diventare papà presto“

Andrea Zelletta si aspetta di trovare il grande amore a Uomini e Donne, e come dargli torto? Molti partecipanti al programma di Maria De Filippi sognano di trovare la persona giusta dopo un percorso di conoscenza, e dove spesso sboccia anche l’amore, di diversi mesi. L’esperienza a UeD fa sognare anche Andrea Zelletta, l’ultimo tronista uomo di questa stagione del programma. Il giovane tarantino si è raccontato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, raccontando il suo sogno di diventare presto genitore: “Il più grande (desiderio, ndr.) è solo uno: realizzare una famiglia“, spiega sulla rivista, “A venticinque anni mi sento pronto e anche abbastanza grande per immaginarne una tutta mia. Mio padre e mia madre sono diventati genitori quando erano ancora giovani e anche a me piacerebbe diventarlo presto. Ovviamente non voglio correre“.

Andrea e le sue corteggiatrici: le ultime impressioni prima della scelta

“Con Natalia e Klaudia la fiducia è aumentata nel tempo“, spiega così il tronista pugliese le sue ultime impressioni prima di registrare la villa e poi la scelta, “Klaudia è una persona eccezionale, mi ha fatto scoprire dei lati miei che non sapevo di avere. Se dovessi descriverla con una parole, sceglierei genuinità“. E di Natalia, invece, cosa pensa? (La Paragoni è la scelta, secondo il pubblico) “Natalia è una persona che si lascia scoprire piano piano. Mi piace che custodisca gelosamente le cose a lei più care e che si stia sforzando di aprirsi con me“. Senza dubbio sia Natalia sia Klaudia sono molto prese da Andrea, ma entrambe oltre alla dolcezza e ai loro sentimenti, hanno fatto conoscere anche un bel caratterino e urlano ad alta voce tutta la loro disapprovazione ogni volta che le cose non vanno loro giù.

Andrea Zelletta è innamorato: “Sono sulla buona strada“

Il bel tronista pugliese di Uomini e Donne è innamorato? Sappiamo, infatti, che molti partecipanti al programma sono usciti già pazzamente innamorati delle loro scelte, altri invece hanno riscoperto l’amore una volta fuori dalla trasmissione. Andrea pensa di aver trovato l’amore folle che cercava? “Secondo me, sono sulla buona strada. Fuori da qui, c’è la vita quotidiana ad aspettarci“, ha spiegato alla rivista. Il fatidico giorno della scelta sta per arrivare. Andrea, nonostante sia pronto, tira la somme della sua avventura. Spiega anche di aver avuto delle piccole fragilità, riscoprendosi un ragazzo anche se forte ma con molte insicurezze.