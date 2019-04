Uomini e Donne, Andrea Zelletta sceglierà Natalia? Lei conquista tutti

Uomini e Donne, Natalia Paragoni non cede e non si presenta alla casona da Andrea Zelletta: il pubblico applaude

Natalia Paragoni a Uomini e Donne ha preso una decisione che viene apprezzata dalla maggior parte del pubblico. Vi sono infatti dei telespettatori che, nonostante non apprezzino l’atteggiamento della bella corteggiatrice, commentano comunque positivamente la sua scelta. Scendendo nel dettaglio, Natalia ha deciso di non raggiungere Andrea Zelletta all’interno della casona, deludendolo non poco. Qui il tronista ha voluto soggiornare per ben due giorni, durante i quali le sue corteggiatrici avevano la possibilità di andarlo a trovare per trascorrere del tempo con lui. E mentre Muriel, Giorgia e Klaudia hanno scelto di approfittare di questa possibilità, la Paragoni ha invece preferito restare in albergo qualche giorno per poi tornarsene a casa. Il motivo? In studio ora l’ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez rivela di aver preso questa decisione poiché secondo lei Andrea le avrebbe mancato di rispetto più volte. Ma l”interesse di Andrea è abbastanza visibile nei confronti della Paragoni, a detta del pubblico. Nel corso della puntata, il tronista sembra preferire parlare con Natalia piuttosto che ascoltare Giorgia, Klaudia e Muriel.

Al contrario, le altre corteggiatrici hanno preferito trascorrere del tempo nella casona con Andrea. Con Klaudia e Giorgia sono anche scattati dei baci molto passionali. Ed ecco che il pubblico è sicuro che Natalia sia l’unica a riuscire a tenere testa al tronista, il cui comportamento è abbastanza discusso. Infatti, Zelletta viene spesso criticato e accusato di comportarsi allo stesso modo con tutte le sue corteggiatrici, facendole ogni volta restare male. Il fatto che Natalia non ceda piace molto al pubblico, tanto che i telespettatori sono convinti al cento per cento del suo interesse nei confronti di Andrea. Intanto, le altre tre corteggiatrici vengono criticate sui social, in quanto non dovrebbero cedere sempre.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni sarà la scelta di Andrea Zelletta?

Nonostante siano in tanti coloro che la sostengono, Tina Cipollari si trova in disaccordo con il suo comportamento. L’opinionista dà ragione a Natalia, viste le sue motivazioni, ma non completamente: “Ha ragione, ma è anche vero che lui ha diritto di conoscere le altre ragazze. Ti puoi arrabbiare per ogni cosa?” Dalla parte opposta, Gianni Sperti ci tiene a prendere le difese della ragazza, facendo infuriare Tina e consigliando alla stessa Paragoni di stare attenta. Sembrano ormai tutti certi che la scelta di Andrea ricadrà proprio su Natalia. Anche Klaudia pare avere qualche dubbio al riguardo, visto che chiede al tronista se il suo comportamento sia solo una provocazione per infastidire la Paragoni.