Giulia e Manuel, il tradimento c’è stato? Claudia Dionigi: “No comment”

Tradimento di Manuel nei confronti di Giulia? Gli ultimi pettegolezzi sulla coppia di Uomini e Donne

Manuel e Giulia si sono lasciati? Ormai la coppia di Uomini e Donne è sulla bocca di tutti: i telespettatori del noto dating show si stanno chiedendo cosa ne sarà del loro amore, dopo quello che sarebbe successo nelle ultime ore. Sono emerse – per chi ancora non lo sapesse – delle voci su un presunto tradimento consumato da Manuel Galiano. Quest’ultimo non ha ancora spazzato via in nessun modo i pettegolezzi e nemmeno Giulia Cavaglia: il loro silenzio sta rendendo sempre più nervosi i follower che, su Instagram, stanno tempestando entrambi di messaggi. Ma, da loro, nemmeno una mezza-risposta.

Claudia Dionigi parla di Manuel e Giulia: le sue parole sul presunto tradimento

Ha fatto preoccupare l’ultimo post di Giulia Cavaglia e adesso, a parlare della storia dell’ex tronista di Uomini e Donne, è stata Claudia Dionigi, volto noto del programma e fidanzata di Lorenzo Riccardi. Cos’ha detto? A chi le ha chiesto cosa ne pensa del presunto tradimento di Manuel Galiano, lei ha risposto in questo modo attraverso una Instagram story: “Se fosse vero, no comment. Ovviamente consiglierei a Giulia di cambiare proprio strada”. Qualora dovesse essere confermato tutto, Giulia ascolterà il consiglio?

Uomini e Donne gossip, la nuova vita di Claudia assieme a Lorenzo

Recentemente Claudia Dionigi ha anche parlato del suo magico rapporto con Lorenzo Riccardo, di matrimonio e figli. Adesso, sempre su Instagram, ha spiegato ai suoi follower che non avrebbe potuto richiedere di più dalla vita: “Assolutamente sì. Non ho mai trovato una persona che mi completa come lo fa lui. Sarà scontato, ma è davvero l’altra metà della mela”. Troveranno presto la loro felicità anche Manuel e Giulia di Uomini e Donne? Prima o poi dovranno affrontare tutti i pettegolezzi sul loro conto!