Lorenzo e Claudia dopo UeD, matrimonio e figli: la Dionigi non ha dubbi

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sempre più uniti dopo Uomini e Donne: la coppia sogna matrimonio e figli

La convivenza per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne procede a gonfie vele. La coppia del Trono Classico, da qualche mese, convive a Latina, città dove si trova anche la famiglia dell’ex corteggiatrice. A spostarsi è stato proprio l’ex tronista, che non può più fare a meno della sua Claudia. Un amore nato negli studi televisivi e che continua ad appassionare il pubblico. Oggi la Dionigi sceglie di dedicarsi un po’ ai suoi fan, rispondendo a qualche domanda. Ovviamente gli utenti si lasciano andare con domande che riguardano la loro relazione, che con il passare del tempo diventa sempre più importante. Claudia si ritrova, infatti, a rispondere a domande che riguardano il matrimonio e figli. Tra i progetti della coppia c’è la famiglia? Ebbene, la Dionigi non ha alcun dubbio: con Lorenzo sogna di avere dei bambini e anche di convolare a nozze. La ragazza fa un importante complimento al Riccardi, sicura che possa essere un buon padre.

“Sì assolutamente sì, ogni tanto ci pensiamo come sarebbe con dei cobrini dentro casa”, così Claudia risponde a chi le chiede se tra i loro sogni c’è anche quello di avere dei figli. L’ex corteggiatrice continua con delle belle parole per il suo Lorenzo: “Anche perché lo vedo come un ottimo padre, è molto dolce”. Ma non solo, Claudia, come un po’ tutte, sogna un matrimonio, ma al momento pensa più ad allargare la famiglia. “Sì io voglio sposarmi assolutamente, anche avere dei figli. Dato che i 30 anni si avvicinano quasi, penserei più a dei cobrini, però insomma vediamo con il tempo.” E quando chiede a Lorenzo che nomi darebbe ai loro figli, lui non può fare a meno di ironizzare: “Cobra 1, cobra 2 e cobra 3”. Un modo, secondo l’ex tronista, per chiamarli in codice.

Lorenzo e Claudia, vacanze: qualche giorno a Monza, ma il sogno è New York

I fan vorrebbero vedere Lorenzo e Claudia formare una famiglia. Sono diversi i telespettatori che hanno sostenuto sin da subito la Dionigi e che continuano ad appoggiarla. Tra i sogni della coppia, al momento, c’è anche un lungo viaggio. Questo inverno, secondo quanto rivela Claudia, vorrebbero raggiungere New York. Non hanno ancora progettato delle vacanze lunghe per questa estate, ma sicuramente trascorreranno qualche giorno a Monza. Tra Lorenzo e Claudia sembra essere nato proprio un grande amore. Tra loro procede tutto nel migliore dei modi, tanto che non avrebbe avuto senso prendere parte a Temptation Island, come pensavano i telespettatori.