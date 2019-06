Temptation Island: Lorenzo e Claudia nel cast? Parla l’ex corteggiatrice

By

Temptation Island: Lorenzo e Claudia tra le coppie che parteciperanno al programma? L’ex corteggiatrice si svela

Le riprese della prossima stagione di Temptation Island sono già iniziate. Sui social a svelare i primi dettagli della location e a dare conferma dell’avvio delle registrazioni sono stati gli stessi autori del programma. Resta da scoprire, adesso, quali saranno le coppie scelte dalla produzione di Maria De Filippi per dare inizio ai giochi. I telespettatori sono curiosi di scoprire volti e nomi del cast e nell’attesa, sui social, si divertono a chiedere agli ex protagonisti di Uomini e Donne se anche loro prenderanno parte alla prossima edizione del docu-reality. Questa domanda, qualche minuto fa, è stata fatta a Claudia Dionigi, ex corteggiatrice e oggi fidanzata di Lorenzo Riccardi. Lei e l’ex tronista parteciperanno a Temptation Island?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Temptation Island? L’ex corteggiatrice mette le cose in chiaro

Claudia, nel rispondere su Instagram ad alcune domande che le sono state rivolte dai fan, ha scelto di appagare la curiosità di chi le ha scritto se lei e Lorenzo avrebbero partecipato a Temptation Island quest’anno. “Io e Lorenzo stiamo talmente bene che non ha senso partecipare a Temptation”, ha spiegato oggi la Dionigi. La loro storia d’amore, difatti, dopo Uomini e Donne procede a gonfie vele. I due hanno addirittura scelto di andare a convivere subito dopo le prime settimane di fidanzamento e, stando a quanto hanno più volte affermato, sono felici di averlo fatto.

Gemma Galgani a Temptation Island: Lo scherzo di Maria De Filippi a Tina Cipollari

Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne Maria De Filippi ha accennato alla possibilità di rivedere Gemma Galgani a Temptation Island (l’anno scorso, come molti ricorderanno, era stata invitata per consolare l’amica Ida Platano). Dopo aver preso in giro Tina Cipollari, però, la conduttrice ha puntualizzato subito che si trattava di uno scherzo.