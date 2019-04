Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: nuovo progetto e dettagli convivenza

Uomini e Donne, le rivelazioni di Lorenzo e Claudia: retroscena sulla convivenza, futuro e rapporto con Luigi e Irene

Lorenzo e Claudia hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine. La coppia nata nello studio del Trono Classico di Maria De Filippi ha raccontato alcuni particolari retroscena sulla loro convivenza. I due hanno infatti preso un attico a Latina e sono andati a vivere insieme poche settimane dopo la scelta al castello andata in onda in prima serata su Canale 5. Le cose tra loro vanno benissimo e i fan del programma non fanno altro che riempirli di affetto e complimenti. Non è un caso che ad oggi siano una delle coppie più seguite sui social. Non si separano mai e cercano di stare lontani il meno possibile. L’ex tronista ha stretto un ottimo rapporto con il papà della sua fidanzata e proprio loro racconta di come il signor Dionigi sia diventato quasi un terzo coinquilino del loro appartamento.

Alla rivista settimanale dedicata alla trasmissione in onda su Canale 5, i diretti interessati raccontano ciò che hanno scoperto uno dell’altra dopo essere andati a vivere insieme. Lorenzo parla di una Claudia estremamente lunatica fino al primo pomeriggio, mentre l’ex corteggiatrice parla di un Riccardi che ama addormentarsi sul divano e spostarsi a letto solo quando ormai è quasi mattina. Ovviamente non si poteva non domandare in che rapporti siano rimasti con Luigi Mastroianni e Irene Capuano. A quanto pare, la loro uscita a quattro c’è già stata e sembra essere andata anche molto bene.

Lorenzo e Claudia dopo Uomini e Donne: prossimo lavoro di coppia

Claudia e Irene hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia all’interno dei camerini di Uomini e Donne e la Dionigi conferma che è rimasto tutti intatto anche dopo il programma. “Ci vediamo con meno frequenza, ma siamo aggiornate sulle nostre vite.” Intanto, la coppia sta pensando al futuro e sembra esserci nell’aria la realizzazione di una capsule di t-shirt. Staremo a vedere!