Angela Nasti e Mattia Marciano di nuovo insieme? Fan stupiti: lo scoop

Uomini e Donne, Angela Nasti e Mattia Marciano: ritorno di fiamma fra i due ex fidanzati?

Angela Nasti e Mattia Marciano di nuovo insieme? Abbiamo conosciuto entrambi a Uomini e Donne, entrambi sono stati sul trono per cercare l’amore. E a entrambi non è andata benissimo. Mattia Marciano è stato tronista nel 2017, dopo aver corteggiato Desirèe Popper. La sua scelta ricadde su Vittoria Deganello e sembra essere una storia destinata a durare. Invece così non è stato, Mattia è single da un po’ di tempo orma. Il trono della Nasti invece è giunto al termine a maggio, con la scelta di Alessio Campoli. La loro storia, si può dire, non è neanche cominciata: si sono lasciati dopo pochi giorni e senza frequentarsi molto. Anche Angela, dunque, oggi è single. Almeno così pare. Molti ricorderanno che Angela Nasti e Mattia Marciano sono stati insieme, in passato.

Angela Nasti e Mattia Marciano di nuovo insieme? Il gossip sugli ex di Uomini e Donne

La loro storia si è conclusa anni fa, ma secondo il settimanale Chi Angela starebbe ripensando al suo ex… Ecco cosa si legge sul profilo Instagram della rivista: “Angela Nasti, dopo la rottura con Alessio Campoli, starebbe ripensando a Mattia Marciano?”. Proprio quest’ultimo aveva dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini che le loro strade si erano ormai divise: “Eppure lo stesso Mattia aveva dichiarato in esclusiva a Chi: ‘Tra me e Angela è una cosa chiusa. È una storia archiviata. Abbiamo preso due strade diverse. Lei ha fatto la sua scelta, ha preso la sua strada, io ho proseguito sulla mia e le auguro tutto il bene!”. Sarà la verità? Angela ha avuto un ripensamento?”. Questo si legge nel posto: non è stato aggiunto altro al gossip sugli ex fidanzati.

Gossip Uomini e Donne, Angela Nasti sta ripensando a Mattia Marciano?

Al momento nessuno dei due ha commentato il gossip. Cosa dovremmo aspettarci dall’estate 2019? Ci sarà un ritorno di fiamma tra Angela Nasti e Mattia Marciano oppure uno dei due, o entrambi, interverranno per smentire lo scoop di Chi? Continueremo a monitorare i profili Instagram di entrambi per scoprirlo!