Uomini e Donne, Maria sfodera le armi: dama con spalle al muro

Tornano al centro studio a Uomini e Donne dame e cavalieri del Trono Over. I protagonisti sono ancora Paola e Alessandro. Nella loro brevissima conoscenza c’è più di un dettaglio che non torna. Si contraddicono a vicenda e chi assiste al loro scontro deve inevitabilmente schierarsi. C’è chi crede alla versione di Alessandro e chi, invece, crede che Paola stia raccontando davvero la verità. E così che si schierano, da una parte all’altra, Gianni Sperti e Tina Cipollari. All’inizio i due opinionisti erano entrambi d’accordo nel dare la ragione alla dama.

Ma successivamente Gianni si è ricreduto e ha sostenuto la versione di Alessandro. Oggi Maria De Filippi torna a parlare della questione, riportandoli al centro studio insieme a Gemma Galgani e Pamela. Qual è il punto di questo caso che si è creato? In studio Alessandro, giorni fa, ha dichiarato di essersi scambiato con Paola solo un bacio a stampo, durante la loro prima uscita. Le sue parole hanno infastidito parecchio la dama, che è scappata fuori dallo studio piangendo. Tutti hanno preso prontamente le difese di lei, compresa Maria.

De Filippi a UeD era già a conoscenza del fatto che, in realtà, i due hanno trascorso una notte di passione insieme. Questo perché Paola alla redazione ha fatto sapere la verità e ha anche anticipato che in studio non ne avrebbe parlato. Alessandro si è sentito tradito e ha lanciato nuove accuse. Innanzitutto ha iniziato a pensare che il fatto che siano capitati nello stesso albergo sia dipeso proprio da Paola, cosa di cui la redazione ha già parlato nelle puntate passate.

Oltre questo, Alessandro crede di essere stato incastrato da Paola per finire nel mirino dei presenti in studio. Come? Si sarebbe messa d’accordo con lui nel dire che tra loro c’è stato solo un piccolo bacio, per poi fare l’esatto contrario. “Io non sono una stratega”, si difende oggi Paola, di cui molti telespettatori non riescono proprio a fidarsi. Il punto è che la dama ha rivelato alla redazione di aver trascorso la notte con Alessandro, quando invece pare avesse proposto a quest’ultimo di parlare solo di un bacio a stampo.

“A me ha detto mantieni la stessa linea, alla redazione ha detto la verità. Tu hai detto tutto a tutti, solo a me no. Questo non me lo spiego”, dichiara il cavaliere del Trono Over. Maria sembra non credere più alla versione di Paola: “Io mi arrabbio sul bacio a stampo e vado anche contro di lui. Ma lo dico del bacio a stampo perché l’ha detto lei”. A detta di Gianni, la dama avrebbe recitato tutto il tempo nella scorsa puntata, quando è scoppiata in lacrime.

L’opinionista a oggi vede il suo pianto esagerato. A questo punto, Maria cerca di mettere le cose in chiaro, chiamando ancora una volta Laura Frenna a spiegare le dinamiche.

“La redazione non vi dà lo stesso albergo se non lo chiedete voi. Paola come dici tu sembra che la redazione voglia che tu dorma con lui. A me non risulta così. A me risulta che tu l’hai chiesto. Un conto è se Laura dice ‘Paola che albergo vuoi, lo vuoi vicino o vuoi lo stesso albergo?’. Tu non sai che esiste lo stesso albergo e lei te lo domanda. È diverso da ‘vuoi lo stesso albergo’ e non dare altra scelta. Tu scegli di avere lo stesso albergo! Lei ti risponde ‘guarda che per avere lo stesso albergo dovete essere d’accordo entrambi'”

Laura Frenna, ex corteggiatrice che attualmente lavora nella redazione, ribadisce il tutto. In ogni caso, Alessandro sottolinea ancora che l’idea di raccontare un’altra versione in studio sarebbe arrivata da Paola, in quanto lui non aveva alcun motivo per nascondere la notte di passione trascorso insieme durante la loro prima uscita.

Per mettere un punto alla questione, Maria De Filippi decide di mostrare sullo schermo dello studio uno screenshot. L’immagine riporta la parte della conversazione avuta su WhatsApp tra Alessandro e Paola. Le parole scritte dalla dama andrebbero a confermare la versione di lui. “Ho riferito quello che abbiamo detto ieri”, ha scritto Paola ad Alessandro dopo aver parlato con la redazione.

“Ho detto alla redazione tutto quanto. Ho detto anche alla redazione quello che avremmo detto qua”, spiega la dama. I punti, però, non tornano e non si arriva effettivamente a una conclusione. Ognuno si fa la sua idea, insomma.

UeD, Gemma ci prova con Alessandro: Tina furiosa

Gemma è una delle dame che sta conoscendo Alessandro. In quanto lui è più giovane di lei, Tina Cipollari si mostra abbastanza perplessa. L’opinionista non crede che il cavaliere sia davvero interessato ad avere una relazione amorosa con la Galgani. I suoi sospetti si fanno più forti quando Maria fa sapere che anche Cristina Tenuta sta conoscendo Alessandro!

Tina non perde tempo e attacca sia lei che il cavaliere. “Ma non ha fatto niente Tina”, afferma la padrona di casa per difendere Cristina. Neppure Armando Incarnato crede che Alessandro sia interessato davvero alla Galgani. “Gemma è la mia ancora, il mio punto di riferimento. L’unica persona che mi è stata vicina”, dichiara il cavaliere, facendo però intendere che effettivamente tra loro può esserci solo affetto e amicizia. Armando si scaglia contro Gianni Sperti, che difende sia Alessandro che Cristina.

“E tu opinionista stai zitto? Cristina non era quella persona che aveva detto che usciva con la persone che davvero le piacevano? Ma io non capisco lui come fa a dire che gli piace Gemma ed esce anche con Cristina e Pamela. Qui si viene a cercare l’amore. Gianni la tua è ipocrisia, la mia non è gelosia”

Maria tenta di chiudere il discorso facendo notare che Gemma “è grande e vaccinata, ha ascoltato quello che lui ha detto, sa chi ha di fronte”. Nonostante questo, Tina continua a dubitare.