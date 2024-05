UeD anticipazioni, “che puntatona”: nuova coppia, finale Ida-Mario

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne 2023/2024, è stato svelato cos’è accaduto tra Ida Platano e Mario Cusitore. Non solo, è nata anche una nuova coppia nel Trono Over, stando alle anticipazioni. Questa registrazione segna la conclusione di questa edizione, che andrà in onda con le ultime puntate tra fine maggio e inizio giugno. Con la scelta di Daniele Paudice, di sicuro quanto accaduto oggi regalerà un bel finale per il pubblico di Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni: l’addio tra Ida e Mario

Registrazione ricca di colpi di scena e di percorsi arrivati a un finale. “Che puntatona”, ha raccontato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, dando le anticipazioni. Mentre Daniele Paudice ha scelto e ha avuto così il suo lieto fine, su Ida Platano non si può dire lo stesso. Innanzitutto, pare che Pierpaolo non abbia preso alla registrazione. Al contrario, Mario Cusitore era presente in studio e ha tentato di riconquistare la tronista, non riuscendo nell’intento.

Le anticipazioni di UeD riportano che Ida ha chiuso il suo Trono senza nessuna scelta, ma con un addio. Mario ha assicurato di voler dimostrare alla parrucchiera di Brescia di tenere a lei. Inoltre, è uscito fuori che Cusitore si è presentato nei giorni scorsi sotto casa di Ida per parlarle. Lei, però, ha deciso di non ascoltarlo. Va precisato che con la messa in onda delle prossime puntate, il pubblico assisterà al momento in cui nelle passate registrazioni ha confermato in parte la segnalazione che lo vede protagonista.

A quanto pare, la Platano giustamente non è riuscita ad andare oltre. Alla fine tra Ida e Mario nella registrazione di oggi c’è stato un confronto per chiudere il percorso. Tra loro c’è stato un addio. Si è concluso così il Trono dell’ex dama del Trono Over, che ha lottato in questi mesi per trovare un motivo per fidarsi di Cusitore. Intanto, Pierpaolo ha già esposto di recente qual è il suo pensiero su Ida (e non è positivo).

UeD ultima registrazione Trono Over: Cristiano e Asmaa insieme

Per quanto riguarda il Trono Over, l’unico dettaglio trapelato tramite le anticipazioni riguarda la nascita di una nuova coppia. Cristiano e Asmaa hanno deciso di iniziare una frequentazione più approfondita senza il programma. Proprio nella puntata andata in onda oggi, il cavaliere ha avuto uno scontro con Giulia. Sconfortato, Cristiano è stato raggiunto da Asmaa, che vedendolo triste gli ha portato un pacco di Mikado da mangiare. Probabilmente questo momento ha segnato l’inizio di tutto.