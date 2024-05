Uomini e Donne Maria punge. Ernesto: che caduta! Daniele frenato

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 6 maggio 2024, Ernesto Russo siede al centro studio con Elisa e Sabrina D. Subito quest’ultima ammette di essersi pentita di aver chiamato il programma per avviare con lui una conoscenza. Uscendo con lui, Sabrina dice di essersi trovata di fronte a una persona differente da quella che si aspettava. Barbara De Santi e Marianna applaudono, in quanto già hanno avuto modo di avere con Russo degli scontri accesi per via del suo modo di fare. In modo presuntuoso, Ernesto appoggia la sua idea di chiudere la conoscenza. I suoi atteggiamenti non piacciono per nulla al pubblico di Canale 5, che ormai da settimane lo criticano.

In effetti, i suoi modi non sono per nulla gentili. “Vabbè la porta è quella”, risponde in modo arrogante Ernesto rivolgendosi a Sabrina, la quale si alza e torna a sedersi al suo posto. Al contrario, Elisa è felice di come sta procedendo la sua conoscenza con Russo. Quest’ultimo si scaglia contro Marianna, usando ancora quel suo lato presuntuoso, come se tutte le donne presenti nel parterre siano cadute ai suoi piedi: “Tu sei una donna ferita, vi dà fastidio quando una persona decide di voltare pagina”. Non finisce qui, Tina si infastidisce quando Ernesto sicuro di sé afferma rivolgendosi a Barbara: “Aapettami sempre!”.

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle registrazioni successive segnalano che Ernesto lascia il programma. Sul cavaliere arrivano delle segnalazioni, che pare indichino che fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi avrebbe visto altre donne. Il pubblico, che poco apprezza i suoi modi di fare, non vede l’ora di assistere a questa scena, che andrà in onda con le prossime puntate.

UeD: Cristiano nella bufera, anche De Filippi contro

La puntata inizia con Gino, Cristiano e Diego seduti al centro studio di fronte a Giulia e Jessica. Maria De Filippi fa subito il punto della situazione. Mentre Cristiano se n’è rimasto solo in albergo dopo la registrazione precedente, Giulia è uscita con Gino e Jessica con Diego. Si accendono delle discussioni al centro studio. Ciò accade tra Cristiano e Giulia. Entrambi ritengono di non aver ricevuto abbastanza dimostrazioni l’uno dall’altra. Non solo, Giulia ribadisce di voler uscire con altri cavalieri visto che lui questo percorso nel programma lo vuole condividere con altre dame.

In studio un po’ tutti si scagliano contro Cristiano. Questo perché, come fa notare Barbara De Santi, risulterebbe un po’ incoerente. Il cavaliere torna a parlare della sua uscita con Serena, dopo quanto accaduto nella registrazione precedente. Cristiano continua a dichiarare che più volte la dama, oggi assente in studio, avrebbe cercato di avere un contatto fisico con lui, al punto che addirittura lei si sarebbe seduta di forza sopra le sue gambe. Neanche Maria De Filippi crede alla sua versione dei fatti, tanto che ironizza più volte sulle sue dichiarazioni. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono della stessa opinione.

“Sei una prima donna, vuoi stare lì ed essere corteggiato”, tuona il secondo. Alla fine tra Cristiano e Giulia a UeD non arriva un chiarimento. Intanto, Jessica racconta di essersi avvicinata di più a Diego, con cui la conoscenza va avanti.

Uomini e Donne: Daniele Paudice verso la scelta

La puntata di UeD va avanti con Daniele Paudice, il quale si ritrova proprio nella registrazione che verrà svolta oggi a concludere il suo percorso. Infatti, nelle prossime ore verrà registrazione la sua scelta. Intanto, nella puntata che sta andando oggi Daniele spiega di sentirsi frenato con Gaia, in quanto lei non prende con leggerezza alcuni dettagli.

Al contrario, Daniele con Marika appare molto più spensierato. Allo stesso tempo, la corteggiatrice ammette di averlo visto più frenato. Il tronista spiega che si sentiva di rispettare Gaia, in quanto quella mattina durante la loro esterna gli aveva mostrato una foto di suo figlio.