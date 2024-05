Uomini e Donne, De Filippi fa emergere spinosi dettagli sugli Over

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Maria De Filippi si ritrova a svelare situazioni spinose sui protagonisti del Trono Over. L’appuntamento inizia con Marcello Messina, Diego Tavani e Jessica seduti al centro studio. Esce fuori che il primo ha bloccato su Whatsapp e su Instagram la dama, dopo quanto accaduto nella registrazione precedente. Marcello l’ha poi contattata perché voleva restituirle i suoi orecchini. Inoltre, Jessica dopo questi gesti gli ha chiesto di lasciarla tranquilla. In quanto non si sono sentiti, Messina non sapeva che la dama è uscita nei giorni precedenti con Diego.

Non solo, Marcello ha chiesto anche alla redazione di non chiamare in quanto non aveva voglia di sentire nessuno. Gianni Sperti ritiene che tutto questo sia esagerato, ribadendo il pensiero che aveva palesato durante la passata sceneggiata. “Tu prendi le persone, le punti e le porti allo sfinimento”, tuona Marcello rivolgendosi a Gianni. Quest’ultimo credo che Messina abbia bisogno di affetto e si leghi subito a una donna.

Maria De Filippi chiude il caso facendo notare che ormai la conoscenza tra Marcello e Jessica non può più andare avanti. Intanto, Diego si mostra protettivi nei confronti della dama e chiede scusa per l’atteggiamento tenuto nella registrazione precedente. Tavani si scaglia contro Marcello, facendo presente che si sarebbe relazionato in modo poco carino con Jessica.

Intanto, la dama spiega di aver avvertito da parte di Diego solo un interesse fisico, in quanto le loro uscite sono sempre in luoghi di divertimento e finora non hanno mai avuto lunghe conversazioni. Con l’intervento di Maria De Filippi, esce fuori che Jessica nei giorni scorsi ha scritto a Cristiano, il quale aveva chiuso la conoscenza ancora prima di iniziarla perché lui sta conoscendo altre dame.

Oggi Jessica ammette di avere un interesse per il cavaliere e di essersi scambiata con lui vari messaggi. Giulia non prende bene questa notizia, tanto che inizia a pensare che Cristiano si comporti sempre con tutte allo stesso modo. Quando Maria De Filippi gli chiede se è interessato a Jessica lui dice di sì. A questo punto, Cristiano spiega di voler chiudere con Giulia, in quanto non sente con lei lo stesso entusiasmo di prima.

Uomini e Donne: Maria De Filippi incastra Cristiano, Giulia top

Dopo un battibecco, Giulia lascia lo studio furiosa. Intanto, Jessica decide di continuare la conoscenza con Diego. Nel frattempo, Cristiano raggiunge Giulia dietro le quinte mentre Serena sta parlando della loro uscita. Alla fine i due rientrano, ma non hanno avuto alcun chiarimento. Maria De Filippi oggi a UeD interviene anche in questo caso segnalando che Cristiano ha detto alla redazione che ha intenzione di chiudere con Giulia ed eliminare Serena.

“Questo è il motivo per cui io gli ho chiesto se gli interessa Jessica”, spiega la padrona di casa. A questo punto, Serena rivela che durante la loro uscita si è accorta che il cavaliere stava messaggiando con Jessica. Improvvisamente Cristiano cambia idea e dichiara di non voler chiudere con Giulia, accusandola però di non darsi da fare nella loro conoscenza. De Filippi non ci sta:

“Ma con chi ti fai da fare?! Con Jessica andando allo stadio con Serena? Non dire a lei non ti dai da fare! Insomma ti tampinano. Mi segnalano che sei stato due ore al telefono con Jessica”

Non finisce qui, perché Cristiano afferma di essersi sentito forzato da Serena ad andare a vedere la partita allo stadio. Quest’ultima smentisce e lui dichiara di essersi espresso male. Intanto, Jessica racconta che spesso il cavaliere le ha parlato di Giulia per molto tempo e che lo vede come un amico. “Io voglio un uomo che cerca solo me”, tuona Giulia, giustamente.

Nel frattempo, Serena ribadisce che Cristiano con lei cercava il contatto e fa vari esempi. “Io in macchina ti ho anche respinto! Mi hai rubato anche quel bacio”, dichiara il cavaliere. A questo punto, Giulia chiede a Maria di poter conoscere altri cavaliere. La conduttrice la sostiene e chiede agli uomini presenti in studio chi vorrebbe ballare con lei. Ed ecco che alza la mano Diego Tavani e lei accetta volentieri.

Uomini e Donne: Dino smascherato da Maria, Tiziana e Manuel

Il caos si accende con Tiziana e Dino al centro studio. Quest’ultimo racconta di voler chiudere la conoscenza perché a lei non piace andare in modo. Nessuno in studio crede a questa versione, tanto che Tina Cipollari e Gianni Sperti si scagliano contro di lui. Non solo, anche Diego Tavani lo attacca. A un certo punto, interviene Manuel, il quale spiega di avere il camerino accanto al suo e di aver ascoltato una sua conversazione telefonica.

Durante questa telefonata, secondo il racconto di Manuel, Dino avrebbe detto di essere nel programma per farsi vedere. Quest’ultimo, oltre a lavorare come barbiere, fa il deejay e tutti ipotizzano che con la trasmissione volesse solo farsi pubblicità. Ad alimentare questa ipotesi ci pensa Maria De Filippi, la quale racconta che Tiziana ha mostrato alla redazione un messaggio, con cui pare le chiedesse di dare una determinata versione al centro studio.

Non solo, la dama oggi rivela che più volte Dino, durante la loro conoscenza, sarebbe apparso più interessato alle telecamere che ad altro.