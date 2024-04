Uomini e Donne, Marcello show no sense. Pierpaolo: Maria spiazza

La puntata di Uomini e Donne in onda il 30 aprile 2024 inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. Al centro studio ci sono ancora Marcello Messina, Diego Tavani e Jessica. Il primo è furioso, in quanto crede di non riuscire a farsi capire, ancora una volta. Maria De Filippi sta dalla parte di Jessica, è chiaro. La conduttrice cerca, infatti, di far riflettere entrambi i cavalieri. In particolare, sembra trovare anche lei esagerato il fastidio di Marcello, che parla già di sentimenti e addirittura dell’intenzione di lasciare il programma.

“Lei dice le cose diversamente, siete in due, è curioso. Parlare di un grande amore per un’infinità importante… lei dice: perché fa così?!”

Intanto, Gianni Sperti trova forzato anche il comportamento di Diego, il quale si è infastidito quando ha saputo che lei ha preferito la sera precedente correre da Marcello per chiarire. Maria fa notare che Jessica è rimasta male, visto quanto accaduto anche nella puntata andata in onda ieri. Marcello si alza e corre a salutare la conduttrice, dicendo di non riuscire ad accettare quello che sta passando della sua persona.

“Mi sono messo in gioco. Non deve passare questo messaggio. Voglio combattere, ma non voglio far star male una persona. Non voglio vedere una donna che piange perché si sente pressante. Io voglio vederla ridere”

Tina Cipollari gli consiglia di tornare a sedersi e lui lo fa, mentre Gianni lo accusa di essere un egocentrico e di aver fatto solo una sceneggiata. Sperti crede che Marcello avrebbe dovuto raggiungere Jessica per rassicurarla, visto che sta piangendo. Alla fine Messina mette su questo show, ma non lascia il programma, torna infatti a sedersi nella sua postazione nel parterre. In tutto questo, De Filippi appare giustamente perplessa.

La puntata va avanti con Tiziana, la quale torna al centro studio questa volta con Dino. I due opinionisti si scagliano contro la dama, come sempre, non credendo al suo interesse per il cavaliere 48enne. Dino vuole continuare la conoscenza e Tina ipotizza che dall’altra parte non ci sia la stessa intenzione. Invece, Tiziana ammette di voler proseguire questa frequentazione.

È il turno di Ernesto Russo, per cui arrivano due ragazze per conoscerlo. Alla fine il cavaliere decide di iniziare una conoscenza sia con Sabrina D. che con Maria.

Uomini e Donne, Ida Platano: Tina delusa, Maria e il dettaglio su Pierpaolo

Si torna a parlare di Ida Platano e del caso legato alla segnalazione su Mario Cusitore. Vedendo la tennista continuare a ballare e ad abbracciare il corteggiatore, Tina Cipollari consiglia a Pierpaolo di eliminarsi. Quest’ultimo è furioso e dice a Ida che se vuole averlo alla sua corte dopo la puntata dovrà andare a riprenderlo a casa. Intanto, Tina ammette di non capire oggi la Platano, vedendola ancora interessata a Mario nonostante alcuni dettagli alimentino i sospetti. Alla fine Ida lascia lo studio.

Le anticipazioni segnalano che nella registrazione di ieri è apparso chiaro che ormai il suo Trono sia finito. Intanto, De Filippi fa notare un dettaglio particolare che ha notato di Pierpaolo:

“Dopo un ballo, lui passa di là per non apparire davanti alle telecamere. Questa è una cosa che non fa nessuno. Lo fa per non disturbare chi sta lavorando. Lui è molto particolare. Può darsi che in una circostanza come questa sia a disagio con le telecamere e il microfono. Penso sia una questione di educazione e pudore”

UeD, Daniele tra Gaia e Marika

Daniele Paudice a UeD torna a sedersi al centro studio. La prima a raggiungerlo è Gaia, alla quale in esterna ha nuovamente assicurato di non voler lasciarsi andare con lei per proteggerla, in quanto è madre. Lei, però, continua a criticarlo per aver baciato Marika. Lui dopo la passata registrazione, durante la quale Marika è stata definita una “donna facile”, Daniele l’ha raggiunta in camerino.

Qui hanno chiarito e lei, come il pubblico immaginava, ha fatto presente che sperava che lui la difendesse da quelle accuse pesanti. Nel dare le sue spiegazioni, però, ha dato della “cretina” a Gaia, la quale oggi in studio passa all’attacco, di nuovo. Le due si scontrano, ma non vanno avanti consapevoli di aver sbagliato entrambe in momenti diversi.

Gaia crede di non piacere abbastanza a Daniele, notando quest’ultimo fortemente preso da Marika, da cui cerca sempre un contatto. Al contrario, Marika è convinta di piacere solo esteticamente al tronista.