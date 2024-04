Uomini e Donne, Tina sbugiarda Mario. De Filippi orgogliosa

La puntata di Uomini e Donne in onda il 29 aprile 2024 inizia con Ida Platano e un battibecco tra Mario e Pierpaolo. Cusitore crede che se non ci fossero state le segnalazioni sul suo conto avrebbe già una relazione fuori con la tronista e, dunque, il rivale se ne sarebbe tornato a casa. Lo scontro tra loro va avanti e precede un momento di forte tensione, in cui Tina Cipollari e Gianni Sperti si mettono all’opera per dare a Ida la possibilità di capire cosa è davvero successo.

Volano parole forti tra i due corteggiatori e Maria De Filippi tenta di riportare la calma, riuscendoci: “Calmiamoci eh”. Intanto, Tina Cipollari dietro le quinte ascolta la segnalazione della donna che aveva contattato Ida. L’opinionista racconta che questa signora avrebbe visto Mario uscire da questo B&B con una ragazza bionda spagnola. Quest’ultima sarebbe Melissa, un’ex dama arrivata nel programma nel 2022 per conoscere Alessandro Vicinanza.

Va precisato che, però, questa ragazza non è spagnola. Tina a UeD vorrebbe contattarla, ma Maria crede che sia meglio rimandare. Mario dice di non voler uscire pulito da questa storia, precisando però di non poter mettere in mezzo questa persona. Le anticipazioni delle registrazioni successive a queste segnalano una svolta negativa per il Trono di Ida, che si ritrova senza corteggiatori.

Ciò avviene quando Mario conferma in parte la segnalazione. Intanto, nella puntata di oggi Ida, Tina e Mario si recano dietro le quinte per chiamare la ragazza protagonista della segnalazione. Quando rientrano in studio, la Cipollari fa sapere tutti i dettagli che non tornano e questa volta Cusitore non può fare altro che restarsene in silenzio.

L’opinionista spiega che sul cellulare di Mario sono presenti varie telefonate fatte a questa ragazza, a qualsiasi ora, quasi ogni giorno, partendo dalle 6 del mattino. E già questo dettaglio fa pensare. Alla telefonata fatta da loro oggi dietro le quinte, però, questa ragazza non risponde. A detta di Tina, ciò è accaduto perché Mario le ha prima inviato un messaggio facendole presente che l’avrebbe contattata da Uomini e Donne.

A detta del pubblico, ormai la Cipollari avrebbe sbugiardato Mario, il quale non sa neanche più cosa rispondere alle varie accuse. “Vi segnalo a Chi l’ha visto”, dichiara sorridendo Maria De Filippi rivolgendosi a Gianni Sperti e Tina. La conduttrice è felice che nuovi dettagli stiano uscendo fuori, in quanto Ida può avere così la situazione chiara.

Intanto, su Instagram Ida condivide un messaggio, poco prima della messa in onda di questa puntata: “Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte”.

Uomini e Donne: Marcello quasi in lacrime, ma non convince

Siedono al centro studio Marcello Messina e Diego Tavani di fronte a Jessica. Maria manda in onda una clip che ritrae il primo con la dama dietro le quinte dopo la registrazione precedente. Durante questo confronto acceso, esce fuori che i due hanno condiviso una notte insieme. Mentre Jessica sminuisce il momento, Marcello dichiara di averci messo amore. Oggi in studio, Marcello appare commosso e provato. Il cavaliere propone, quasi in lacrime, a Jessica di continuare la loro conoscenza.

Jessica spiega di non essere abituata a parlare della sua intimità di fronte a tutti, ma precisa di non vergognarsi per quanto accaduto. La dama sottolinea, però, che lei non parla di amore. Gianni ritiene che l’atteggiamento di Marcello sia esagerato. Invece, Jasna trova che Messina si stia comportando in modo ipocrita, in quanto in passato l’aveva criticata di non dare peso agli approcci fisici. Non solo, anche lei crede che sia tutto un po’ forzato da parte del cavaliere.

A questo punto, Marcello chiede di poter continuare a confrontarsi solo con Jessica. Ma Maria De Filippi interrompe: “Anche lei pensa che il tuo atteggiamento sia forzato”. La giovane dama conferma. Intanto, Diego non reagisce bene e non capisce la posizione di Jessica.

UeD: Ernesto Russo continua a deludere il pubblico e le dame

Ernesto Russo e Diego Tavani siedono di fronte a Elisa. Prima di iniziare il confronto tra loro, interviene Marianna, con cui il primo nella registrazione precedente aveva chiuso la conoscenza. La dama non crede che Ernesto si sia comportato nel migliore dei modi con lei. In particolare, pensava che dopo la registrazione si sarebbe avvicinato per dirle qualcosa visto come erano andate le cose. Invece, il cavaliere ha preferito fare altro. Marianna oggi si sfoga:

“Maria posso dire una cosa? Ernesto è stato vergognoso! Dopo le balle che ha raccontato, non si è neanche avvicinato. Parlo a livello umano. Questo è modo? Quando ti ho detto in settimane che non vedevo l’ora di vederti, mi hai detto che anche per te era la stessa cosa. Avresti potuto dire che ti era scemata la cosa ed evitare”

Ernesto spiega che il suo cellulare si è rotto dopo la registrazione. In ogni caso, il cavaliere ammette che non aveva intenzione di contattarla dopo la fine della loro conoscenza. Ormai Russo ha deluso il pubblico, oltre che varie dame del parterre. Sono tantissimi i telespettatori che trovano esagerato il comportamento del cavaliere, che viene definito “un cafone”. Come già capitato nelle settimane precedenti con altre donne, Ernesto si rivolge a Marianna in modo seccato e presuntuoso.

“Abbassa le ali”, tuona Marianna, con i telespettatori che a casa applaudono. Intanto, Elisa spiega che con Diego ha avvertito un atteggiamento tenuto da una amico. In effetti, lui conferma. L’atmosfera resta comunque serena. Quando parla di Ernesto, Elisa precisa che le cose procedono meglio. Pertanto, i due decidono di continuare la conoscenza.