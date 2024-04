UeD anticipazioni: Pierpaolo annienta Ida! Trono finito nel disastro

La nuova registrazione di Uomini e Donne, del 23 aprile 2024, segna un’altra svolta nel percorso di Ida Platano, probabilmente l’ultima. Il Trono della parrucchiera di Brescia non sta procedendo nel migliore dei modi, anzi. Sembra proprio che ormai la tronista sia rimasta senza corteggiatori. Facendo il punto della situazione, Ida nella registrazione di ieri ha eliminato Mario Cusitore. In parte il corteggiatore ha confermato la segnalazione che lo vedeva insieme a un’ex dama del Trono Over in un B&B.

Quest’ultima sarebbe Melissa, una ragazza che nel 2022 era approdata nel programma di Maria De Filippi per conoscere Alessandro Vicinanza. Mario ha assicurato a Ida che tra loro, sebbene si siano visti, non è accaduto nulla. La delusione, però, per la tronista è stata talmente grande che ha deciso di interrompere definitivamente la conoscenza. Prima lui e poi lei hanno lasciato lo studio e di Pierpaolo non si è neppure parlato. Ed ecco che nella registrazione di oggi quest’ultimo ha mostrato tutto il suo disappunto.

Secondo le anticipazioni di UeD, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Ida sarebbe rimasta senza corteggiatori. Oggi Pierpaolo è sceso in studio furioso e ha deciso di prendere subito la parola, smontando il Trono della Platano. Una vera e propria sfuriata quella a cui si è lasciato andare Pierpaolo, durante la quale ha dichiarato di essere convinto del fatto che Ida l’abbia solo preso in giro. A detta sua, la tronista avrebbe messo un freno nella loro conoscenza per dare importanza alle segnalazioni su Mario.

“Ha preso in giro lui e la gente a casa in tutti questi anni”, avrebbe detto Pierpaolo oggi in studio su Ida. A detta del corteggiatore, la tronista allo stesso tempo avrebbe cercato di passare come “quella sensibile che voleva una persona che le desse certezze”. Pierpaolo questa volta non se n’è rimasto in silenzio e ha fatto a pezzi la Platano. Alla fine il corteggiatore ha deciso di eliminarsi, dicendo che anche se oggi lo avesse scelto le avrebbe detto di no, in quanto non vuole sentirsi una ruota di scorta.

Pierpaolo è stato seguito fino al camerino, ma lui ha voluto evitare di continuare ad avere un confronto con Ida. La tronista, intanto, ha lasciato lo studio piangendo. Mario oggi non è stato presente in studio. Nonostante ciò, è stata trasmessa una clip in cui ribadisce di essere stato nel B&B con questa ragazza, ma che tra loro non è accaduto nulla. Ida ha assicurato che non andrà a riprenderlo e che tra loro la conoscenza ormai è chiusa.

Nel frattempo, Tina Cipollari ha preso le parti di Pierpaolo. Invece, Gianni ha trovato il suo atteggiamento esagerato. Pare che ormai questo rappresenti un finale del Trono di Ida. Infatti, nella registrazione di oggi la Platano ha salutato tutti, compresa Maria De Filippi, sottolineando che ancora una volta è stata sfortunata.

Inoltre, Ida ha ballato con Alessandro Rausa e tutte le dame le hanno mostrato vicinanza. Non si sa, però, se ci sarà un’evoluzione e se nella prossima registrazione la Platano sarà presente in studio. Da come sono andate le cose in questi due giorni, sembra proprio che tutto sia finito.