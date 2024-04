UeD anticipazioni, Ida: svelato così il finale. Arriva Giucas Casella

Per Maria De Filippi è arrivato il momento delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Si registra questa settimana fino a domani e poi sono previsti altri due giorni nella prossima. Dunque, le registrazioni della prossima settimana, come riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, saranno le ultime. Intanto, le anticipazioni segnalano che Ida Platano non era presente in studio in quella svolta oggi e che andrà in onda con le prossime puntate. Nonostante ciò, un dettaglio segnala la fine del suo Trono. Nello studio del noto dating show ha fatto il suo ingresso Giucas Casella, come ospite, e anche una coppia nata nei mesi scorsi nel programma. Infine, ci sono state delle evoluzioni nel Trono Over.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida assente, ma il dettaglio svela il finale

Pare che nella registrazione di oggi non si sia parlato di Ida Platano. I suoi fan attendono notizie legate al suo Trono, per capire cos’è accaduto dopo le anticipazioni della scorsa settimana. Sembra che ormai il suo percorso da tronista sia giunto al termine. Sebbene non fosse presente oggi in studio, un dettaglio non è passato inosservato. Vicino alle postazioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari c’è attualmente solo un Trono, che è appunto quello di Daniele Paudice, anche lui assente nella registrazione.

Sembra proprio che Ida abbia abbandonato il programma e per questo non è stato neppure posizionato il suo Trono. Di sicuro nelle prossime registrazioni, le ultime, ci sarà modo di capire cos’è accaduto. Proprio nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, Tina Cipollari ha sbugiardato Mario Cusitore dopo aver individuato alcuni indizi.

Anticipazioni UeD: Giucas Casella ospite, due ex Over tornano

Nella nuova registrazione di UeD, è stato ospite in studio Giucas Casella. Maria De Filippi aveva annunciato che avrebbe chiesto all’illusionista di replicare alle dichiarazioni di Tina. Quest’ultima, nelle passate puntate, ha risposto all’intervista che Giucas ha rilasciato di recente, tramite la quale ha parlato della loro relazione. La Cipollari aveva smentito, tra le risate, ma alla fine sembrava confermare. Nella registrazione di oggi è stata chiarita questa situazione, che di sicurò farà divertire il pubblico.

Intanto, Cristiano sta continuando la sua conoscenza con Asmaa, mentre Fabio ha chiuso la sua con Sabrina. Nella passata registrazione, Gemma Galgani aveva accettato di conoscere Pietro, un nuovo cavaliere. Si sono visti e sono pronti a continuare a frequentarsi. Oltre Giucas, sono stati ospitati due ex volti del Trono Over: Claudia e Alessio. I due, che formano una coppia, hanno raccontato che tutto prosegue per il meglio fuori dal programma.