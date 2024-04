UeD anticipazioni: annuncio scelta Daniele, Ernesto nei guai va via

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano quando avverrà la scelta di Daniele Paudice e l’uscita di scena di Ernesto Russo. Per quanto riguarda Ida Platano, la situazione appare ancora poco chiara, anche se ormai il pubblico si è potuto fare un’idea. Ci sono novità per Gemma Galgani e nuove certezze per Mario Verona. Tutto questo è accaduto nella registrazione di oggi, come riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Questa edizione del programma di Maria De Filippi sta giungendo al termine e presto inizierà la pausa estiva. Infatti, quelle delle prossima settimana saranno le ultime registrazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele svela quando sceglierà

Per Daniele Paudice è arrivato il momento di fare la sua scelta, l’ha annunciato lui stesso. Il tronista, protagonista insieme a idea dell’ultima fase di questa edizione del Trono Classico, uscirà dal programma con Marika o Gaia. In questi giorni, Daniele è uscito in esterna con entrambe e nel corso della puntata andata in onda oggi sono emersi alcuni dettagli che potrebbero dare delle risposte. Mentre Gaia si è detta convinta del fatto che Paudice non sia attratto da lei, Marika ha detto l’esatto opposto. Quest’ultima crede di piacere al tronista solo esteticamente.

La maggior parte dei telespettatori pensa che la scelta ricadrà sulla prima, con cui ha sempre avuto un occhio di riguardo e verso cui ha mostrato dolcezza. Con la prossima registrazione, che dovrebbe svolgersi lunedì, si saprà chi avrà scelto Daniele.

UeD registrazione 30 aprile 2024: Ernesto e Fabio lasciano il programma

Il percorso di Ernesto Russo si è concluso prima delle registrazioni finali della prossima settimana. Il cavaliere ha lasciato il dating show di Maria De Filippi per via di una serie di segnalazioni arrivate sul suo conto. Un’uscita di scena inaspettata, ma a quanto pare voluta dallo stesso Ernesto. Le anticipazioni di UeD segnalano che sarebbero arrivate delle segnalazioni che lo vedrebbero protagonista insieme ad altre donne.

Per quanto riguarda Ida Platano, non c’è stata alcuna rivelazione nella registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate. In quanto il suo Trono pare non sia più presente in studio, sembra che sia terminato il suo percorso. Nelle prossime e ultime registrazioni dovrebbe uscire fuori la verità su ciò che è accaduto tra lei, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Intanto, Gemma Galgani prosegue la sua conoscenza con Pietro, ma ci sono stati i primi intoppi. La dama torinese si sarebbe lamentata perché il cavaliere avrebbe fatto un apprezzamento sui capelli di una ragazza. Per Mario Verona sono scese due ragazze in studio, ma lui ha preferito continuare a conoscere solo Milena.

Invece, Sabrina ha chiuso con Fabio, il quale ha ricevuto vari attacchi dal parterre delle dame. Alla fine anche lui ha lasciato il programma.