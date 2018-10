Vittorio Parigini, dopo Uomini e Donne le ultime novità su Sara Affi Fella

Uomini e Donne, Vittorio e Sara dopo la segnalazione

Nei prossimi giorni si parlerà moltissimo di Vittorio Parigini e Sara Affi Fella, visto che sono ancora fresche le dichiarazioni di Nicola Panico. Al momento sappiamo davvero poco di certo sui due: lei infatti ha prima chiesto scusa a tutti e poi ha disattivato i suoi profili social e lui ha annunciato la rottura. Pochissime certezze dunque per una questione che sarà portata avanti per le lunghe, almeno fino alle prossime due puntate tra un’esterna e l’altra. Ma quali sono le ultime notizie su Vittorio e Sara? Sui social network si sta muovendo qualcosa oppure no? Che aria tira insomma? Ve lo diciamo subito.

Vittorio Parigini, cos’è successo dopo la segnalazione a Uomini e Donne

Andando a spulciare tra le storie Instagram di Vittorio Parigini si nota subito la totale assenza di riferimenti a Sara; le ultime stories risalgono infatti alle 13-14 circa di oggi e vedono il bel calciatore in compagnia di un bellissimo bambino e di Rossella, una ragazza taggata proprio nell’ultima storia con cui sembra andare d’amore e d’accordo. Vittorio non ha proferito parola dunque sulla puntata andata in onda, forse proprio per evitare di essere associato ancora una volta alla faccenda: ricordiamo infatti che anche se si dice che i due stiano ancora insieme, dalla sua bocca non è uscito nulla.

Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne, momenti difficili per l’ex tronista

Anche di Sara Affi Fella si è persa ogni traccia, e siamo sicuri che sarà molto difficile per lei tornare ad essere amata dai fan dopo quanto accaduto: si tratta di qualcosa mai visto a Uomini e Donne che Tina Cipollari, Gianni Sperti e tutta la stampa rosa hanno criticato aspramente. Molto peggio rispetto a quanto fatto da Nilufar, che intanto continua la sua storia d’amore con Giordano, anche se non saranno le uniche cose di questo tipo che vedremo; vi ricordiamo infatti la segnalazione bomba fatta su Federico da Karina Cascella. Staremo a vedere cos’altro ci riserverà il futuro!