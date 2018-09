Sara Affi Fella avvistata in compagnia di Vittorio Parigini: la segnalazione

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini avvistati insieme a Torino: stanno ancora insieme?

Sara Affi Fella continua oggi a far parlare di sé dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne. La verità, come molti sanno, è emersa grazie alla confessione di Nicola Panico, fidanzato tenuto nascosto da Sara per tutta la durata della suo trono. A spingere Panico a parlare, come da lui stesso raccontato, è stato il fatto di essere stato lasciato (dopo mesi di sotterfugi) per un altro uomo. Chi? Il calciatore Vittorio Parigini. Quest’ultimo però, dopo aver preso le difese dell’ex tronista su Instagram, ha recentemente dichiarato di aver chiuso ogni rapporto con lei. La loro storia, quindi, sarebbe già finita. Questa versione dei fatti, tuttavia, non ha coinvolto molti. Secondo alcuni, infatti, il calciatore avrebbe dichiarato ciò per evitare di essere travolto dalla polemica. Ad essere convinto di questo, inoltre, è anche un caro amico di Nicola Panico che, con un messaggio pubblicato sul suo profilo personale, ha fatto sapere agli utenti di Instagram che la Affi Fella e Parigini starebbero ancora insieme.

Noi, ovviamente, dove sta di preciso la verità non lo possiamo sapere con certezza. Vittorio Parigini, ad onor del vero, ha addirittura smentito categoricamente le parole di questo ragazzo. Nelle ultime ore però, come riportato da il Vicolo delle News, una fan di Uomini e Donne avrebbe visto lui e la Affi Fella insieme per le strade di Torino (città dove lui gioca o dove sarebbero dovuti andare a convivere), mentre uscivano in coppia da un noto ristorante della città. Stanno ancora insieme? Non si sono mai lasciati? Questo, oggi, il pubblico di Uomini e Donne continua a chiedersi. Il calciatore del Torino, però, pochi minuti fa su Instagram ha negato di essere stato insieme a Sara ieri. “Mi viene da ridere” ha scritto “Non sapete più cosa scrivere”.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella lascia i social

Il caos scoppiato sui social dopo la confessione di Nicola Panico non ha certo giovato all’immagine di Sara Affi Fella. L’ex tronista, infatti, ha perso nel giro di poche ore tantissimi follower su Instagram e si è vista anche abbandonare da diversi sponsor per via di ciò. La situazione, ad un certo punto, è diventata così insostenibile da spingere la Affi Fella a lasciare i social, forse con la speranza di ritornare quando e se si calmeranno le acque.