Vittorio Parigini e Sara non si sono lasciati davvero? L’indiscrezione

Vittorio Parigini e Sara Affi Fella non si sono mai lasciati? Parla l’amico di Nicola Panico

Arriva un’indiscrezione su Vittorio Parigini e Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne è finita in una vera e propria bufera mediatica. A raccontare tutta la verità sul suo percorso nel programma di Maria De Filippi ci ha pensato Nicola Panico, il quale si è sentito preso in giro. Vittorio, nella giornata di ieri, ha dichiarato sui social che la sua storia con Sara è finita. Il calciatore, con questa dichiarazione, ha voluto chiedere al pubblico di non citarlo nella vicenda riguardante la Affi Fella. Ma ecco che oggi arriva un’indiscrezione da parte di un amico di Nicola. Il giovane ha rivelato che, in realtà, Sara e Vittorio non si sarebbero mai lasciati. Stando a ciò che dichiara il ragazzo, i due starebbero solo aspettando di uscire allo scoperto una volta che questa situazione si sarà calmata. In caso fosse realmente così, Sara e Vittorio dovrebbero aspettare ancora molto tempo. Infatti, il pubblico è molto arrabbiato con l’ex tronista. Non solo, ancora non sono andate in onda le puntate del Trono Classico in cui viene appunto spiegata tutta questa vicenda.

“Volevo comunicare a tutti che Sara e Vittorio stanno ancora insieme, non si sono mai lasciati.” Così l’amico di Nicola ha rivelato questa indiscrezione. Non sappiamo se si tratta di una notizia vera oppure di una supposizione da parte del ragazzo. Sicuramente l’amico di Nicola appare piuttosto sicuro di ciò che dice. Il giovane continua rivelando un altro dettaglio: “Usciranno allo scoperto appena si calmeranno le acque”. Sarà davvero così? Da parte di Sara non c’è stata alcuna conferma o smentita riguardo la fine della relazione con Vittorio. Infatti, ricordiamo che l’ex tronista ha sospeso il suo account Instagram, con cui comunicava con il pubblico. Invece, il Parigini proprio ieri dichiarava la fine della sua storia d’amore con la Affi Fella. Non solo, anche Vittorio nota la Storia condivisa dall’amico di Nicola e così decide di rispondere. Sulle sue Stories di Instagram scrive: “Un po’ di popolarità anche a te cucciolo, storia chiusa tra me e Sara”.

“L’ultima presa per il c..o a tutta l’Italia di questa triste vicenda”, conclude l’amico di Nicola. Nel frattempo, il ragazzo ci tiene a sostenere il Panico. Scendendo nel dettaglio, il giovane ha condiviso in queste ore una foto che lo ritrae in compagnia di Nicola dichiarando: “Sei la persona migliore che conosco”. Nel frattempo, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda che vede Sara nel mirino dei telespettatori e della redazione di Uomini e Donne.