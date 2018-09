Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati: parla il calciatore

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non stanno più insieme: l’annuncio del calciatore

Colpo di scena a dir poco inaspettato. La tanto discussa storia d’amore tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini è finita. A quanto pare, le polemiche degli ultimi giorni hanno portato ad una rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore del Torino. I due erano pronti ad andare a convivere, lo aveva rivelato lo stesso attaccante attraverso i canali social. Ad oggi le cose hanno preso una piega completamente diversa. Sembrerebbe proprio che uno dei due, molto probabilmente lui, abbia fatto un passo indietro e si sia fatto da parte. Nicola Panico ha raccontato tutta la verità alla redazione del Trono Classico e lo staff di Maria De Filippi ha deciso di portare tutto alla luce del sole nel corso di una registrazione. Da quando tutti i fan del programma hanno scoperto delle bugie raccontante dalla giovane di Venafro, la situazione è diventata seria e anche molto delicata.

Vittorio Parigini ha lasciato Sara Affi Fella: le parole social del calciatore

Sara Affi Fella si è vista costretta a chiudere il proprio profilo Instagram, così come Vittorio Parigini. Quest’ultimo ha però deciso di riattivare il tutto e proprio pochi minuti fa ha condiviso una storia che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. “Allora ragazzi voglio precisare una cosa. La storia tra me e Sara è finita. Quindi io non c’entro più nulla. Ciao.” Adesso che tutti conoscono la verità di Panico, anche Parigini pare preferire mettere un punto alla relazione con Sara e non saperne più nulla. Ma in tutto ciò, che fine ha fatto la diretta interessata?!

Uomini e Donne, Sara Affi Fella single dopo Vittorio Parigini

Sara Affi Fella è stata scaricata dai suoi follower, dalla sua agenzia, da alcune sue amiche e a quanto pare adesso anche dal suo fidanzato Vittorio. Al momento, l’ex tronista di Uomini e Donne pare non essere ancora tornata su Instagram e chissà se abbia intenzione di farlo. Intanto, Nicola Panico è uscito allo scoperto ed è tornato a parlare con la redazione del programma di Canale 5.