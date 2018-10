Uomini e Donne Oggi: Andrea Dal Corso di Temptation Island scende le scale per Mara Uomini e Donne Oggi: Andrea Dal Corso di Temptation Island scende le scale per Mara

La puntata di Uomini e donne oggi sarà ricca di sorprese. Dopo aver affrontato il capitolo Sara Affi Fella – Nicola Panico (che non sappiamo ancora se andrà in onda visto che è già stato mostrato tutto su Witty), in studio ci sarà un altro colpo di scena. In trasmissione, nello specifico, si presenterà Andrea Dal Corso, ex tentatore di Temptation Island. Andrea, infatti, scenderà le scale dopo una specifica richiesta di Mara. La tronista, come faranno vedere oggi, chiederà alla redazione di poter incontrare Andrew e di poter parlare con lui. L’esterna e il confronto con Dal Corso spingeranno alla fine lei a chiedere al ragazzo di andarla a corteggiare. Lui, come anticipato, accetterà di farlo.

A criticare molto Mara Fasone per questa sua decisione sarà Teresa Langella. Quest’ultima, nello specifico, accuserà Mara di essere una persona poco coerente. La Fasone ha sempre dichiarato di volere un uomo sicuro al suo fianco e Andrea Dal Corso, secondo Teresa, avrebbe avuto un atteggiamento opposto. Tra le due, come abbiamo visto, non c’è molta simpatia reciproca. Oggi, infatti, la critica di Teresa le porterà ancora una volta allo scontro (anche questa volta senza esclusione di colpi). Nelle anticipazioni si è parlato addirittura di una lite sfiorata a telecamere spente tra le due troniste.

Uomini e Donne Oggi: le esterne di Teresa Langella

A Uomini e Donne oggi vedremo molto probabilmente anche le esterne di Teresa Langella. La tronista, nello specifico, ha portato fuori due dei suoi corteggiatori nelle scorse settimane, ovvero: Antonio e Federico. A quest’ultimo, nello specifico, Teresa paleserà le sue titubanze. Di lui non si fida e a spiegare il perché di questa sua convinzione interverrà Maria De Filippi in persona che, rivolgendosi al corteggiatore, parlerà del fatto che Teresa sia convinta di non piacere al ragazzo (che quindi dovrebbe dare a sua volta delle dimostrazioni per portarla a credere il contrario).