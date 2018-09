Uomini e Donne oggi: caos in studio, lite tra Mara e Teresa

Oggi Uomini e Donne: Mara e Teresa litigano in studio, tutti contro la Fasone

Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte con Luigi e Lorenzo. Quest’ultimo conferma a Maria De Filippi di non voler portare più in esterna Viviana. La ragazza doveva uscire con entrambi i tronisti, ma durante l’uscita con Mastroianni è accaduto l’impensabile. La redazione comunica a Riccardi che la corteggiatrice ha deciso di vedere anche il suo collega e la reazione del giovane è tutta un dire. L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella raggiunge i due in esterna e interrompe il loro dialogo per comunicare a Viviana che non la porterà più fuori. Finita l’esterna con Luigi, la donna chiedere di poter vedere Lorenzo, ma non le viene permesso di incontrarlo. In studio, lui ribadisce di non essere più interessato. Si passa poi a Mara e Teresa.

La redazione ha fatto incontrare a Mara e Teresa alcuni ragazzi dopo la scorsa registrazione. Dopo averli ascoltati tutti, la Fasone li elimina quasi tutti e ciò scaturisce una notevole reazione da parte della Langella. La ragazza di Napoli attacca la sua collega perché convinta che non da ai corteggiatori la possibilità di farsi notare e apprezzare. Secondo la donna, la siciliana è un po’ troppo superficiale nella scelta dei ragazzi. In studio, la discussione continua e va avanti a lungo. A quanto pare, tutti sono dalla parte della Langella. Mara chiede se si preferisca una persona diretta come lei o se invece si apprezza di più una donna come Teresa che fa restare tutti.

Uomini e Donne: le esterne di Teresa Langella

Teresa ha portato in esterna Federico e Patrizio. Con il primo è andata abbastanza bene e tornati in studio chiede di ballare con lui. Con il secondo non va bene, tant’è che una volta mandata in onda l’esterna con lui, decide addirittura di eliminarlo.