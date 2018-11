Temptation Island Vip, Andrea e Alessandra insieme? Lui sorprende su Instagram

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra stanno insieme dopo Temptation Island Vip?

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sembrano essere tornati davvero insieme dopo il maremoto che sembrava aver travolto la loro storia d’amore a Temptation Island Vip. In realtà sin dal confronto a Uomini e Donne sembrava che i due non fossero convinti di scrivere la parola fine alla loro relazione. Andrea infatti doveva sbollire la rabbia dopo quanto accaduto durante la sua permanenza a Temptation Island tra Alessandra e Andrea Cerioli, e la stessa Alessandra sembrava piena di dubbi dopo il reality show.

Temptation Island Vip, le bellissime parole di Andrea su Instagram

Oggi la situazione è piuttosto cambiata: dopo i silenzi dei mesi iniziali i due hanno iniziato a far capire qualcosa su un probabile riavvicinamento. Le foto comparse su Internet hanno fatto molto chiacchierare e l’ultima frase pubblicata su Instagram da Andrea sembrano confermare tutto: Andrea e Alessandra sono tornati insieme, o comunque hanno superato quel periodo buio a cui sembrava essere destinata la loro storia. Un bel momento insomma per i due di Temptation Island che al momento non hanno però rilasciato conferme ufficiali. Certo Andrea con la frase non lascia spazio a molti dubbi: “L’amore fa infiniti viaggi, ognuno verso una meta e una dolce metà”. E pensare che a Uomini e Donne, dove i due saranno invitati senz’altro se torneranno insieme definitivamente e ufficialmente, si respira un’aria tutt’altro che tranquilla: avete letto dell’ultima polemica che ha coinvolto anche due ex troniste?

Andrea e Alessandra di nuovo insieme? I fan felicissimi

Che i fan aspettassero da un po’ queste dichiarazioni lo si nota dai commenti che hanno lasciato dopo aver letto il messaggio di Andrea. In molti sono contentissimi infatti per questa probabile conferma e sicuramente non vedono l’ora di ricevere una notizia ufficiale sia da lui sia da lei. Per tanto tempo inoltre sono stati rincorso gossip e news su un’altra recentissima coppia e abbiamo cercato di restare aggiornatissimi sulla reazione di Giulia e Irama alle ultime critiche; in pochi invece si erano interessati troppo di questi due bei ragazzi che adesso sembrano voler sognare di nuovo insieme. A quando la conferma delle conferme?