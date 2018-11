Andrea e Alessandra bacio dopo Temptation Island: “Sorridere nonostante tutto”

Temptation Island Vip, Andrea e Alessandra sono tornati insieme: bacio e news

Tra Alessandra e Andrea di Temptation Island Vip è tornato il sereno. Dopo un iniziale periodo di grande confusione, la ragazza è ritornata sui suoi passi e si è data da fare per ricucire il suo fidanzamento con Andrea. Ha dovuto convincerlo di essere realmente innamorata di lui. E non è stato facile. Zenga ha più volte confessato di nutrire ancora un sentimento nei suoi confronti, ma la delusione è stata tanta, visto che non si sarebbe mai immaginato che Alessandra potesse avvicinarsi in quel modo ad Andrea Cerioli. Quest’ultimo è a Uomini e Donne – nelle vesti di tronista – e non rappresenta più un “pericolo” per la coppia.

Alessandra e Andrea, news dopo Temptation Island: cosa stanno facendo ora?

C’è stato il bacio di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra (come riportato da Spysee.it). Un’ulteriore conferma che i due sono tornati insieme! Hanno anche trascorso delle vacanze in coppia, come hanno fatto Giulia De Lellis e Irama, che abbiamo rivisto innamoratissimi ad Amici. E adesso Andrea ha scritto una frase che farebbe proprio pensare che il peggio è passato: “Sorridere, voce del verbo nonostante tutto”. Ma ci sono state anche un’infinità di foto che ci hanno permesso di capire che entrambi hanno deciso di riprovarci. E, dopo Temptation Island, Andrea e Alessandra hanno capito quali sono stati gli errori commessi in passato e cosa devono fare per migliorare la loro relazione. Ed evitare così altre crisi!

Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli: le loro vite dopo Temptation Island

I protagonisti delle due ultime edizioni di Temptation Island (quella Nip e quella Vip) continuano a essere i protagonisti degli ultimi gossip. Recentemente non vi abbiamo parlato solo di Andrea e Alessandra, ma anche di Martina Sebastiani, che ha dovuto rispondere a una domanda fastidiosissima. Il reality show di Canale 5 non ha deluso nemmeno quest’anno e i personaggi che lo hanno animato continuano a incuriosire il pubblico. Un nome a caso? Andrea Cerioli, che è diventato tronista di Uomini e Donne per la seconda volta, così come Ivan Gonzalez (dalla Spagna con furore!).