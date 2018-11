Temptation Island, Martina Sebastiani rifatta? Risposta stizzita

Martina Sebastiani di Temptation Island: ritocchini sì o no?

Martina Sebastiani è rifatta? Non è la prima volta che alcuni suoi fan le pongono questa domanda. Se, all’inizio, tendeva a non rispondere, adesso invece ha deciso di chiarire tutto. Così almeno, in futuro, nessuno avrà dubbi sul suo naso, sui suoi zigomi o sulle sue labbra! Dopo l’esperienza a Temptation Island, Martina Sebastiani è diventata anche una influencer: pubblicizza tanti marchi famosi e risponde spesso alle domande di chi la segue. Come una delle ultime. Come una delle più frequenti. “Cosa ti sei rifatta?”. Martina ha risposto chiaramente, dicendo che per lei non c’è nulla di male a cambiare qualche parte del viso o del corpo che non si apprezza.

Martina rifatta dopo Temptation Island? Risponde lei

Ecco qual è stata la risposta precisa di Martina di Temptation Island pubblicata su Instagram: “Boh, sinceramente neanche rispondo più a certi commenti. Faccio biostimolazione per il viso. Punto. Tra l’altro non sono contro la chirurgia estetica (moderata). Quindi se un giorno dovessi rifarmi qualcosa non avrei problemi a dirlo”. Più chiara di così! Martina ha anche fatto qualche cenno alla sua vita privata e alle ultime conoscenze per niente positive. Non si è ancora felicemente fidanzata come Giulia De Lellis e Irama (sono stati invitati anche in un altro programma!), ma è alla ricerca dell’amore vero.

La vita privata di Martina di Temptation Island: gossip e curiosità

Dopo aver chiarito che non c’è stato mai nessun ritocchino, Martina ha spiegato qual è la sua più grande paura: “Continuare a incontrare solo casi umani. Scherzo! Sinceramente non ho grandi paure. Mi vivo tutto ciò che la vita mi regala con grande serenità”. Qualche frecciatina ai suoi ex fidanzati? Adesso comunque è felicemente single e si fidanzerà solo se dovesse trovare un uomo che sappia amarla davvero.